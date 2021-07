Kluczowe dni dla Zjednoczonej Prawicy? Tajemnicze słowa posłanki Porozumienia

Posłanka Porozumienia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniosła się do coraz bardziej narastającego sporu w koalicji rządzącej dotyczącego planów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Jak informował przed kilkoma dniami rzecznik rządu Piotr Müller, na osiągnięcie kompromisu w tej sprawie rządzący dali sobie "kilka ostatnich dni". Według mediów, czas ten minie w niedzielę.

"Ostatnie wyliczenia"

– Trwają ostatnie wyliczenia, ponieważ mamy na stole jeszcze kilka rozwiązań, jednak dla mnie te rozwiązania nie są satysfakcjonujące – przyznała Magdalena Sroka. Pytana, co musi się stać, żeby Porozumienie poparło te rozwiązania, odparła: "Nie może być tak, że przedsiębiorca odczuje podwyżkę podatku na poziomie 9 proc.".

Czego możemy się spodziewać, jeśli Porozumienie nie przystanie na wyższe obciążenie podatników i do niedzieli nie dojdzie do kompromisu w tej sprawie? – Będzie to bardzo interesująca jesień – odpowiedziała tajemniczo posłanka Porozumienia.

Dopytywana, czy może dojść do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, Magdalena Sroka wyraziła pogląd, że byłoby to działanie zupełnie nieodpowiedzialnie i wyraziła nadzieję, że nikt na scenie politycznej nie będzie zainteresowany skracaniem kadencji, kiedy prawdopodobnie będzie trwała czwarta fala pandemii koronawirusa.

Gospodarz programu Patryk Michalski zwrócił uwagę, że rządzący muszą szukać kolejnych środków w kieszeniach podatników, bo - jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli - mamy obecnie do czynienia z rekordowym zadłużeniem państwa. W odpowiedzi na to, posłanka stwierdziła, że część regulacji jest potrzebnych, jednak nie w takiej skali.

Czy Gowin poprze Polski Ład?

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę rzecznik rządu przyznawał, że jest różnica zdań pomiędzy PiS a Porozumieniem w przedmiotowej sprawie.

– My uważamy, że ten system, który powstał w czasach III RP jest w wielu miejscach niesprawiedliwy i dlatego właśnie chcemy obniżyć podatki dla 18 milionów obywateli. Jest pewna kwestia związana oczywiście dyskusją o skali opodatkowania przedsiębiorstw i w jaki sposób powinny być konstruowane podatki w tym zakresie i właśnie to jest przedmiotem tej dyskusji teraz z premierem Gowinem, ale tak jak mówię liczę, że te wczorajsze [wtorkowe] rozmowy kilkugodzinne i też szlify ustawowe, które będą w tym tygodniu doprowadzą do porozumienia między wszystkimi partiami obozu Zjednoczonej Prawicy – tłumaczył Piotr Müller.

Czytaj też:

Polski Ład. Müller: Dajemy sobie z Gowinem ostatnie kilka dniCzytaj też:

Tusk z diabelskimi rogami w TVP? Sroka: Mam wiele zastrzeżeń