"Gość roznosi hejt jak dzik ASF". Wicerzecznik PiS ostro odpowiada dziennikarce

Prezes Prawa i Sprawiedliwości udał się dziś do Rypina, gdzie spotkał się z mieszkańcami tego miasta. Wygłosił wystąpienie dotyczące Polskiego Ładu. Fragment tej wypowiedzi dotyczący planu dla rolnictwa wzbudził zainteresowanie dziennikarki Renaty Grochal.

– Cały czas pracujemy, by wieś stała się inna, dużo lepsza niż dziś. Jest to program, w którym dochody będą większe. Zupełnie zmieni się życie w małych miastach, w całej Polsce. (…) Chcemy, żeby Polacy mieli tak samo, wszyscy. To jest sens Polskiego Ładu. To sens społeczny, narodowy, solidarnościowy – mówił wicepremier Jarosław Kaczyński.

"Każdemu g…, byle po równo"

Jak skomentowała te słowa dziennikarka? "Każdemu g…, byle po równo. Takie powiedzenie było w PRL" – napisała na Twitterze Renata Grochal.

Na wpis jej zaregował wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "Wystarczyło raz z Tuskiem do Szczecina pojechać... Gość roznosi hejt jak dzik ASF" – ocenił polityk.

Wpis wicerzecznika PiS nawiązuje do innego wpisu Grochal, w którym ta pisała o towarzyszeniu Tuskowi w podróżach o kraju.

"Jeszcze jedno: żeby robić politykę, trzeba mieć kondycję, pobudka 4.30, lot do Szczecona, cały dzień spotkań, powrót 21. Weszłam do domy i padła,, a też biegam jak Donald Tusk" – pisała 6 lipca dziennikarka. "Czekam na wyjazd do wschodniej Polski, byłam tam z Tuskiem w 2011 roku, jak wchodził w interakcje z kibolami" – dodała.

Kaczyński w Rypinie

Podczas wizyty w Rypinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się także do niektórych zarzutów dotyczących Polskiego Ładu. Jeden z nich dotyczy podatków.

– Polski Ład jest dzisiaj w sposób cyniczny, można powiedzieć bezczelny, zakłamywany – podkreślał wicepremier. Jak tłumaczył, "próbuje się wmówić ludziom, że on ma zmierzać do tego, żeby w Polsce podnieść podatki dla Polaków, żeby w jakiejś mierze ich ograbić, w szczególności żeby ograbić przedsiębiorców". – Otóż to jest bezczelne kłamstwo. To taka sama prawda jak to, że pani Kopacz przygotowywała 500 plus – powiedział Kaczyński.

