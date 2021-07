Andrusiewicz: W tej chwili mamy punkt przesilenia

W rozmowie z RMF FM Wojciech Andrusiewicz mówił o sytuacji epidemicznej w Polsce.

– Jeżeli obserwujemy wyniki tydzień do tygodnia, to widzimy, że one się już ustabilizowały. To jest różnica 2,3 albo na korzyść tego tygodnia, albo ze stratą w tym tygodniu, ale ta stabilizacja już jest. Te wyniku już tak spadać nie będą, więc jeżeli przestaniemy się szczepić, to mamy szansę, niestety, na wzrost – przestrzegał.

153 przypadki Delty

Dopytywany o zbliżającą się, według wielu ekspertów, czwartą falę koronawirusa, rzecznik Ministerstwa Zdrowia stwierdził, że, jak tylko przestaniemy się szczepić, zachorownia zaczną rosnąć.

– Jeżeli się nie zaszczepimy, to wyniki mogą zacząć rosnąć. Jeżeli obserwujemy to co się dzieje z wariantem Delta, w ciągu ostatnich dni przybyło nam 30 przypadków wariantu Delta podczas sekwencjonowania, więc mamy już w Polsce 153 przypadki odnotowane – mówił.

Jak zaznaczył, przy optymistycznych założeniach, jesienią czekają nas zachorowania na poziomie tysiąca do trzech tysięcy dziennie, a w pesymistycznym scenariuszu będzie to nawet 20 tys. nowych przypadków na dobę.

– Ale szczepienia uchronią nas przed hospitalizacją – dodał.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 44 przypadki zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby.

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: małopolskiego (7), wielkopolskiego (7), mazowieckiego (4), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), łódzkiego (2), podkarpackiego (2), pomorskiego (2), śląskiego (2), dolnośląskiego (1), lubuskiego (1), opolskiego (1), zachodniopomorskiego (1), lubelskiego (0).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

