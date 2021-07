Kopacz pracowała nad programem podobnym do 500 Plus? "W ministerstwie nie ma żadnych śladów"

Marlena Maląg na antenie internetowej telewizji wPolsce.pl została zapytana o słowa lidera Platformy Obywatelskiej na temat programu "Rodzina 500 Plus". Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej Donald Tusk poinformował, że Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt "dość podobny do '500 Plus' z podobnymi skutkami".

– Udało się Polskę przeprowadzić przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też duże programy socjalne, które – jestem o tym przekonany – my w tym samym czasie mniej więcej byśmy przeprowadzili. Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt dość podobny do 500 Plus z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym – przekonywał polityk.

"Pieniędzy nie ma i nie będzie"

Co na to minister Maląg? – W ministerstwie rodziny i polityki społecznej nie ma żadnych śladów, notatek z rozmów o podobnym do 500+ programie za PO – podkreśliła szefowa tego resortu. – Kiedy program 500 Plus został zapowiedziany w kampanii wyborczej w 2015 roku, to być może zaczęto się nad tym zastanawiać, także w PO. I uznano, jak powiedział i Donald Tusk i Jan Vincent Rostowski, że pieniędzy na taki cel nie ma i nie będzie. Donald Tusk powiedział, że chętnie by Polakom dał te pieniądze, ale chętnie dowie się, gdzie miliardy na taki cel są zakopane – przypominała.

Marlena Maląg podkreśliła, że za rządów Platformy Obywatelskiej nie było pieniędzy na te cele, ponieważ to nie rodzina była dla nich najważniejsza. – Najważniejsze były indywidualne cele polityków, nie społeczne – dodała.

– Działania PO nie były skierowane na drugiego człowieka. Stąd te kłamstwa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej – podkreśliła.

