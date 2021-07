NIK przyjrzy się odbudowie Pałacu Saskiego? Wymowny wpis Banasia

Odbudowa Pałacu Saskiego ma kosztować łącznie ok. 2,4 mld zł. Z projektu zakładającego jego odbudowę można dowiedzieć się, że największe wydatki planowane są w latach 2025-2027 i mają one wynosić od 461 do 673 mln zł rocznie. Prace mają potrwać 10 lat.

Ogromne kwoty i komentarz prezesa NIK

Inwestycję ma nadzorować spółka celowa, z pensjami sięgającymi 28 tys. zł miesięcznie. Do tych kosztów odniósł się na antenie Polsat News Marek Suski. – To rzeczywiście dużo, ale żeby znaleźć dobrych, sprawnych menedżerów, trzeba im zapłacić – ocenił polityk.

Zauważył, że wynagrodzenie za nadzór odbudowy znacznie, bo "ponad dwukrotnie", przewyższa pensje prezydenta czy premiera, którzy jego zdaniem zarabiają "zdecydowanie za mało". Jak dodał, poparłby ustawę podwyższającą zarobki prezydenta, szefa rządu i konstytucyjnych ministrów.

Artykuł przytaczający wypowiedzi Suskiego na temat kosztów odbudowy Pałacu w wymowny sposób skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes Najwyższej Izby Kontroli.

"Ktoś to musi sprawdzić;)" – napisał na Twitterze Marian Banaś.

Uroczystość na Placu Piłsudskiego

W środę 7 lipca na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbywa się uroczystość przekazania przez prezydenta Andrzeja Dudę na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projektu ustawy zakładającej odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Projekt ma formę inicjatywy ustawodawczej i jest formą realizacji obietnicy złożonej przez prezydenta 11 listopada 2018 roku.

– Nie tylko wierzę, ale jestem przekonany, że dzisiejszą Polskę stać na to, że zrealizujemy to dzieło. Ogromnie cieszę się, że możemy kontynuować tę ideę profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że patrząc z góry zobaczy odbudowany Pałac Saski, Pałac Brühla, kamienice od ul. Królewskiej, że zobaczy Warszawę taką, o jakiej marzył w pełnym tego słowa znaczeniu – mówił prezydent Andrzej Duda.

