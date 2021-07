Budka: To wstyd dla całego rządu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej we Wrocławiu były już lider Platformy Obywatelskiego Borys Budka przekonywał, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji.

– Ta sprawa trwa za długo. Ja nie wiem ile już tygodni minęło i pan minister Dworczyk dopiero teraz głos zabiera. Wstyd dla całego rządu – powiedział odnosząc się do afery e-mailowej. – Wstyd dlatego, że chyba bali się własnych służb, by prowadzić służbową korespondencję przez służbową pocztę. W jakim świetle stawia to wszystkich ludzi władzy? – pytał retorycznie Budka, powtarzająć, że Dworczyk dawno powinien podać się do dymisji.

"Wypowiadanie wojny wolnym mediom"

Były przewodniczący PO poruszył też temat nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– To jest kompromitacja jeśli chodzi o to, co robi PiS w tej chwili. Jest wiele dużo ważniejszych problemów, a nie wypowiadanie wojny wolnym mediom – ocenił Borys Budka. Polityk podkreślił, że Jarosław Kaczyński chciałby, żeby "tego pilota miał tylko on i obojętnie w jaką stronę przełączy się, to zawsze będzie Kurski i jego telewizja".

Zdaniem Budki, PiS nie ma już w Sejmie większości by uchwalić chociażby rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, dlatego Kaczyński "wymyśla takie ustawy, żeby trochę odwracać uwagę opinii publicznej, trochę by straszyć, a trochę by próbować rzeczywiście zbudować większość dla przyjęcia mediów".

