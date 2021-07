Müller: Nasz projekt jest łagodniejszy niż przepisy dot. spółek medialnych we Francji

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji przewidują, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Marek Suski z PiS zwrócił w czwartek uwagę, że podobne przepisy funkcjonują w innych państwach europejskich. Podkreślił, że po spełnieniu warunków procedowanej ustawy, KRRiT jak najbardziej będzie mogła przedłużyć koncesję stacji TVN 24.

Z kolei Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza nie jest takim optymistą w tej sprawie. – W całej sprawie chodzi tylko o jedno, o to, żeby osoba taka jak Marek Suski została prezesem TVN-u. Żeby nasi widzowie zamiast „Na Wspólnej” oglądali sobie „Na Nowogrodzkiej”, żeby „Milionerów” TVN poprowadził pan Daniel Obajtek, a „Ukrytą Prawdę” zaserwuje naszym widzom Mariusz Kamiński – powiedział Brejza w poniedziałkowych „Faktach po Faktach” na antenie TVN24.

Müller: Projekt reguluje kwestie kapitałowe

Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał w Rozmowie Piaseckiego” TVN24, że projekt reguluje kwestie kapitałowe dotyczące spółek medialnych. – To projekt naszego środowiska politycznego, więc oczywiście najważniejsze osoby w naszym środowisku politycznym wiedziały, że ten projekt będzie złożony. Nie znały szczegółów przepisu, natomiast kierunkowe kwestie dotyczące uregulowania, ścisłego uregulowania tych przepisów, które już w tej chwili obowiązują i są analogiczne chociażby do tego, co funkcjonuje w Austrii. Nie mówiąc już o tym, że są dużo łagodniejsze niż te, które funkcjonują we Francji, bo tam w ogóle spółki poza Francją nie mogą już mieć większości kapitału w spółkach medialnych – stwierdził Piotr Müller.

Czytaj też:

Po co jest "Lex TVN"? Ciekawa teoria polityka PlatformyCzytaj też:

Bodnar: "LexTVN" narusza prawa obywateli i godzi w interes Polski