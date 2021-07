Waszczykowski: Nie ma możliwości wyrzucenia nas z UE

We wtorek Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok rozstrzygający kwestię nadrzędności przepisów prawa krajowego nad traktatowymi. Decyzja TK będzie efektem wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, który chciał zbadania, czy polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem wspólnotowym Unii Europejskiej.

Traktaty to tylko wycinek polityki

Witold Waszczykowski, komentując w Polski Radiu 24 tę kwestię stwierdził, że pierwszeństwo konstytucji nad traktatami wynika z całościowego ujęcia przez jej zapisy życia społecznego.

– Konstytucja w porównaniu z dokumentami międzynarodowymi omawia praktycznie całokształt życia społecznego, politycznego, ekonomicznego, gospodarczego, również kwestie światopoglądowe – stwierdził europoseł PiS.

– Prawo europejskie, oparte na traktatach europejskich jest tylko wycinkiem wszystkich płaszczyzn polityki międzynarodowej – dodał wskazując na podstawową różnicę między ustawą zasadniczą a traktatami.

Waszczykowski podkreślił, że "nie można powiedzieć, że prawo europejskie jest wyższe nad krajowym, bo ono mnóstwa rzeczy nie obejmuje".

Polityk odniósł się także do twierdzeń opozycji, która jest zdania, że, jeśli TK orzeknie, iż to konstytucja ma pierwszeństwo przed traktatami, to praktycznie będzie to oznaczało wyjście Polski z Unii Europejskiej. Waszczykowski zdecydowanie zaprzeczył takim opiniom.

– Nie ma możliwości wyrzucenia nas z UE, traktaty tego nie przewidują. Wychodzenie z Unii Europejskiej nawet na własne życzenie jest bardzo trudne, co widać po Brexicie – powiedział.

Wniosek premiera

Pod koniec marca tego roku premier Mateusz Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie kwestii wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

Zapowiedź zwrócenia się do TK była odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł na początku marca, że "kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE".

