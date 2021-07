Kowalski do Piaseckiego: Głupstwa Pan prawi

W Polsce od końca grudnia wykonano już ponad 31,6 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 15,2 mln osób. To cały czas jednak mniej niż połowa społeczeństwa. Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki ocenia, że Polska powinna pójść drogą Francji i zacząć stosować segregację sanitarną, aby skłonić pozostałych Polaków do szczepień.

"Wygląda na to, że bodźce pozytywne i zachęty wyczerpały już swoje możliwości. Mamy niewiele ponad 50% zaszczepionych, 8 milionów dawek w zapasie i nadciągającą do Polski czwartą falę. Czas pójść drogą Francji" – napisał dziennikarz na Twitterze.

Do jego wpisu odniósł się poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. "Pan nawołuje do segregacji sanitarnej - do dzielenia obywateli na lepszych i gorszych. Nie wiem jak we Francji, ale w Polsce obowiązuje jeszcze Konstytucja" – stwierdził polityk.

"Wszelka dyskryminacja jest zakazana"

Dziennikarz jednak nie dawał za wygraną. "To podobnie jak segregacją jest niemożność wejścia do pendolino albo samolotu bez biletu. Tez niekonstytucyjne?" – pytał.

"Panie Redaktorze! Głupstwa Pan prawi. Wyjaśniam. Bilet do pendolino może kupić zaczepiony i niezaszczepiony. Bez różnicy. A Pan chce odebrać prawo podróżowania pociągiem niezaszczepionym! To niekonstytycyjne" – ripostował Kowalski.

Piasecki w odpowiedzi stwierdził, że twitt posła jest sformułowany w "mało elegancki sposób". "Bilet można kupić, ale czy się, bez szczepienia lub testu, tym samolotem poleci? I co na to konstytucja?" – pytał.

Kowalski w odpowiedzi stwierdził, że w Polsce wszelka forma dyskryminacji jest zakazana. "Nikt nie może być zmuszany do czynienia tego, czego mu prawo nie nakazuje. Obywatele to wolni ludzie, a nie niewolnicy" – wskazywał polityk.

