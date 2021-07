Kwaśniewski: W Austrii nie zostałem wpuszczony do restauracji, bo zapomniałem "paszportu covidowego"

– Konstytucja daje nam wiele wolności, ale także nakłada wiele obowiązków. Myślę, że zdrowy rozsądek nakazuje, abyśmy się szczepili i aby przebywać w miejscach, w których jest bezpiecznie – czyli tam, gdzie ludzie się szczepią – stwierdził Kwaśniewski na antenie Polsat News.

– Parę dni temu byłem w Austrii i nie zostałem wpuszczony do restauracji, bo zapomniałem telefonu z paszportem covidowym. Musiałem wracać do hotelu i wziąć ten dokument ze sobą. Musiałem go pokazać, niezależnie od tego, że byłem z byłym kanclerzem Austrii – wspomniał były prezydent.

"Szczepienia są jedyną skuteczną drogą, żeby dać radę pandemii"

Odnosząc się do programu szczepień, Kwaśniewski stwierdził, że powinny być one "elementem zdrowego rozsądku, umowy społecznej". – Jeżeli nie jestem zaszczepiony, jeżeli z mojej strony płynie zagrożenie dla otoczenia, no to rezygnuję z tych przyjemności. Jestem niezaszczepiony, nie mogę wejść do restauracji. To jest mój wybór, to jest też wolność – powiedział gość Polsat News.

Prowadzący, odnosząc się do potencjalnego obowiązku szczepień, zacytował prof. Piotrowskiego, który stwierdził, że "w obecnej sytuacji poddanie się szczepieniu jest w swego rodzaju udziałem w eksperymencie medycznym. Wprowadzane więc nakazy i zakazy związane ze szczepieniem, mogą być źródłem krzywdy ludzi".

– Chciałbym się trzymać zdrowego rozsądku. Nasze bezpieczeństwo polega na tym, że damy sobie radę z pandemią. Jak dotąd szczepienia są jedyną skuteczną drogą, aby tak się stało. Nie wystarczy dystans społeczny ani lockdowny. Bądźmy wdzięczni naukowcom, którzy w niezwykle krótkim czasie opracowali tę szczepionkę – skomentował Aleksander Kwaśniewski.

– Ja się szczepiłem i zachęcam wszystkich do zrobienia tego samego. Przeszedłem w dodatku COVID-19 – nikomu tego nie życzę. Przeszedłem szczepienia – proszę państwa, szczepcie się. To nie boli – dodał.

