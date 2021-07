Kowalski o pośle Lewicy: Dlaczego kłamie?

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski był dzisiaj gościem programu TVP Kwadrans Polityczny. Polityk przekonywał, że konieczne jest wzmocnienie procesu promocji szczepień. – Mamy tak dużo szczepionek, a tak mało chcących szczepić się. Premier i minister Dworczyk powinni wzmocnić działania marketingowe – mówił.

Poseł mówił również o raporcie, jaki zaprezentowała Lewica nt. pandemii. – Są tam rzeczy dobre i złe. Dobre to powstanie szpitali jednoimiennych, szybki wiosenny lockdown. Do złych - lockdown jesienny, elementy pomocy przedsiębiorcom i kolejki na SOR – stwierdził.

"Pan kłamie"

Gawkowski jednocześnie zaatakował Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. – Powinniśmy karać niektóre osoby, które są związane z obozem #PiS, które mówią, by się nie szczepić. To dotyczyło posła Kowalskiego który na szczęście wyleciał z rządu, a mówił, że szczepionki są niebezpieczne – stwierdził na wizji polityk Lewicy.

Na te słowa zareagował sam zainteresowany, który zarzucił Gawkowskiemu, że kłamie na jego temat. Polityk podkreślił, że sam się już dawno zaszczepił.

– Lewica kłamała, kłamie i będzie kłamać. Pan @KGawkowski dobrze wie, że nigdy takich słów nie wypowiedziałem. Ba! Nawet się zaszczepiłem. Dlaczego więc kłamie? Idzie na nas Flaga Unii Europejskiejlewicowa fala ograniczania obywatelom wolności i praw obywatelskich. A w tym lewica zawsze była najlepsza – napisał wzburzony poseł Solidarnej Polski.

Dzieci z domu dziecka zmuszane do szczepień?

Przypomnijmy, że niedawno Anna - Maria Siarkowska oraz Janusz Kowalski chcieli przeprowadzić poselską interwencję w Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim. Politycy chcieli dowiedzieć się, czy podopieczni placówki byli zmuszani do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Do poselskiej interwencji nie doszło. O umówione godzinie, według relacji posła Kowalskiego, politycy nie zostali wpuszczeni do domu dziecka. W związku z tym sprawa została zgłoszona do starostwa powiatowego.

