"Do końca będziemy walczyć". Porozumienie nie we wszystkim zgadza się z PiS

W rozmowie w Polsat News Magdalena Sroka z Porozumienia mówiła o Polskim Ładzie.

– Jest tam wiele bardzo dobrych rozwiązań. Jest to program kierunkowy, który ma być impulsem dla polskiej gospodarki – powiedziała wiceprezes Porozumienia. Dodała jednak, że Porozumienie nie we wszystkim zgadza się z PiS i zaproponowało poprawki dotyczące podatków. – Są kwestie sporne i do końca będziemy walczyć – podkreśliła.

Zaznaczyła jednak, że nie można tu mówić o zaciętej walce wewnętrznej, prowadzącej do rozpadu koalicji, a o merytorycznej dyskusji, która ma doprowadzić do celu, który odczują wszyscy. W tym przypadku chodzi o obywateli, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. – Mam nadzieję, ze w wyniku negocjacji uda nam się wspólnie ustalić ostateczną, dobrą wersję – mówiła

Poprawki w ustawie medialnej

Sroka odniosła się również do zaproponowanych przez Porozumienie poprawek do ustawy medialnej, którą przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Poprawka dotyczy tego, że że mediami w Polsce zarządzać nie mogłyby nie "kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego", tylko "kraje spoza OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju". Wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa dał jasno do zrozumienia, że jego partia nie poprze nowelizacji ustawy medialnej w kształcie zaproponowanym przez PiS.

– My oczywiście rozmawiamy kuluarowo i wiele osób z PiS przyjęło te propozycję z aprobatą – przekazała w Polsat News Magdalena Sroka, dodając, że napięcia na linii Warszawa-Waszyngton "nie są nam potrzebne". – Stany Zjednoczone nie są dla nas żadnym zagrożeniem – dodała.

– Zobaczymy, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy zajmować się tą ustawą. Wtedy też będziemy mieć możliwość zgłoszenia tych poprawek podczas pierwszego czytania. Myślę, że wspólnie, w dialogu dojdziemy do kompromisu – stwierdziła.

Czytaj też:

Szef KRRiT: Są próby nacisków na RadęCzytaj też:

"Bądźcie z nami". Zaskakujący apel Kraśki pod koniec "Faktów TVN"Czytaj też:

Kukiz: Nie poprę takiej ustawy