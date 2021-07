Senyszyn żąda dymisji Czarnka. "Jest klęcznikiem, ma średniowieczną mentalność"

We wtorek minister Przemysław Czarnek w Radiowej Jedynce mówił o ogłoszonych przez MEiN kierunkach polityki oświatowej państwa. Wśród nich są m.in. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19. Jak zaznaczył, jest to efekt wyzwań jakie niosą za sobą obecne czasy.

– Nie zmieniamy programów nauczania. Przygotowaliśmy wytyczne dla doskonalenia nauczycieli, na co zwracać uwagę. Kwestia kryzysu i ataku na rodzinę jest potężna w Europie i wychowanie do życia w rodzinie jawi się jako bardzo ważne. Stąd wyczulenie na wartości takie jak dobro i piękno – zaznaczył.

"Jego dni są policzone"

Do pomysłów ministra Czarnka odniosła się Joanna Senyszyn na antenie Polskiego Radia 24.

– Chce uczyć dziewcząt "cnót niewieścich", to absurd. (...) Całe ministerstwo nie pasuje do współczesności i zbieramy podpisy pod dymisję ministra Czarnka – oceniła.

– Żądamy dymisji ministra Czarnka, który ma mentalność XIX-wieczną, a nawet średniowieczną. On i jego współpracownicy nie pasują do naszych czasów. Dni jego ministerstwa, jak i całego rządu PiS-owskiego, są już policzone – podkreślała.

Religia w szkołach

Zdaniem Senyszn wprowadzenie religii do szkół było fatalnym pomysłem, biorąc pod uwagę fakt, że młodzi Polacy są zniechęceni zarówno do Kościoła, jak i religii w szkołach. – Na trzydziestu uczniów w klasie, pięcioro chodzi na religię, a w niektórych szkołach żaden uczeń nie chodzi na religię – mówiła. – Religie to nie nauka, to zbiór różnych nauk, niekoniecznie moralnych. Moralność społeczeństwa przez te lata wcale się nie poprawiła – zaznaczała.

– Minister Czarnek, który jest takim klęcznikiem, postanowił więc zmusić uczniów do chodzenia na religię – dodawała.

