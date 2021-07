Braun: Polacy mają prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej

Politycy Konfederacji zorganizowali w środę w Sejmie konferencję prasową podczas której odnieśli się do wydarzeń we Francji, gdzie władze zapowiedziały wprowadzenie segregacji sanitarnej i przymus szczepień dla niektórych zawodów. W ocenie polityków Konfederacji do takiej sytuacji może dość także w Polsce.

Wolnościowcy i narodowcy przestrzegają przed ewentualnością przymusowych szczepień na COVID-19 i różnicowania praw ze względu na zaszczepienie bądź niezaszczepienie. Domagają się w tym zakresie pełnej dobrowolności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Braun: Polacy mają prawo do tajemnicy lekarskiej

Poseł Grzegorz Braun nawiązał w swojej wypowiedzi do kwestii prawno-ustrojowych. – Macie prawo do wszystkiego, co gwarantuje wam konstytucja, a czego wam nie zabraniają inne ustawy. Macie prawo do prywatności oraz do zachowania tajemnicy lekarskiej. Nikt zatem – premier, prezydent, prezes – nie mają prawa przymuszania kogokolwiek do tego, żeby deklarował komukolwiek, jaki jest stan jego zdrowia. Nikt w Polsce z mocy prawa nie ma obowiązku deklarować, czy przyjął, czy nie przyjął i jakie procedury medyczne. Czemu zechciał się poddać, a czemu poddać się nie ma życzenia – mówił parlamentarzysta.

Poseł zwrócił szczególną uwagę na działania nakierowane na doprowadzenie do szczepienia dzieci i żołnierzy. – Te działania są bezprawne. Dokumentujcie państwo te działania, rejestrujcie, sporządzajcie dokumenty. Staną się one w swoim czasie podstawą działań procesowych wobec osób łamiących dziś prawo w Rzeczpospolitej – powiedział Grzegorz Braun.

– Wszystkie wypowiedzi, które projektują segregację sanitarną, dyskryminację jednych obywateli, a promocję drugich, to są działania bezprawne – puentował polityk.

Francja wprowadzi segregację sanitarną

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione.

Od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certyfikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie także wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzających placówki medyczne.

Następnie na początku września rozpocznie się kampania szczepień przypominających dla osób, które pierwszą dawkę otrzymały w styczniu bądź lutym.

Do 15 września zaszczepić się muszą pracownicy służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Jeżeli nie zastosują się do obowiązku w tym terminie, nie będą oni mogli pracować i nie będą otrzymywać wypłat.

Od października za dotychczas opłacane przez państwo testy PCR na żądanie trzeba będzie zapłacić już z własnej kieszeni. Wyjątkiem pozostaną testy zlecone przez lekarza.

Czytaj też:

Korwin-Mikke uderza w Czarnka: Idealny dla lewactwaCzytaj też:

"Totalniacka twarz lewicy". Winnicki mocno o uchwale Rady Warszawy