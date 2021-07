"Wojna Trybunałów". Tusk: Nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę

Środowa debata została zdominowana przez orzeczenie TSUE nakazujące Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawieszenie swojej działalności.

Podczas gdy politycy Zjednoczonej Prawicy mówią o nadużyciu kompetencji opozycja sugeruje, że Polska obecnie znajduje się na najlepszej drodze do polexitu.

W tej sprawie na Twitterze głos zabrał Donald Tusk.

"To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii. I tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawić" – napisał znajdujący się na urlopie polityk. "Wbrew pisowskiej propagandzie nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę".

Do tej pory unijną wspólnotę opuściła jedynie Wielka Brytania wskutek przeprowadzonego w 2016 roku referendum. Funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej sprawował wtedy Donald Tusk.

Orzeczenie TSUE

W środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała Polskę do "natychmiastowego zawieszania" działalności Izby Dyscyplinarnej. Ta sama sędzia wcześniej zadecydowała o wstrzymaniu pracy polskiej kopalni węgla w Turowie.

W środowej decyzji wiceprezes TSUE czytamy: "W wydanym dziś (w środę) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji (Europejskiej) do czasu wydania ostatecznego wyroku. (...) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Trybunał wyda wyrok co do istoty sprawy w terminie późniejszym. Postanowienie w przedmiocie środków tymczasowych nie przesądza kwestii powództwa głównego – podaje tvn24.pl.



