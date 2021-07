Wilk: Sprzeczność i brak logiki w narracji części opozycji są wręcz absurdalne

Polska została w środę zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Również w środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że środki tymczasowe nałożone przez TSUE dotyczące sądownictwa są niezgodne z Konstytucją RP.

Winnicki: UE zmierza w kierunku federalnego superpaństwa

Podczas czwartkowej konferencji prasowej politycy Konfederacji Robert Winnicki, Jacek Wilk i Michał Wawer odnieśli się do decyzji sędzi Lapuerty ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Prezes Ruchu Narodowego zwrócił uwagę na Unia Europejska zmierza w kierunku federalnego superpaństwa. – Konflikt pomiędzy polską konstytucją, a tym co stanowią brukselskie instytucje jest oczywisty i nieusuwalny. W tym konflikcie musimy stać po stronie państwa polskiego, po stronie suwerenności i Konstytucji RP – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

– To, że wspieramy decyzję TK o tym, że UE nie może mieszać się w wewnętrzny ustrój sądownictwa w Polsce nie znaczy, że my się podpisujemy pod tym co PiS zrobił pod hasłem reformy sądownictwa w Polsce, bo widzimy, że ta reforma jest nieudana – zaznaczył Winnicki.

Wilk: Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym RP

Mec. Jacek Wilk przekonywał, że prawo Unii Europejskiej zarówno pierwotne, jak i wtórne, może obowiązywać w Polsce tylko wtedy, gdy nie jest sprzeczne z polską konstytucją.

– Kwestia orzecznictwa TSUE, zwłaszcza w kontekście tych orzeczeń, o których mówimy. Ten sposób orzekania jest sprzeczny z jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą organizacje międzynarodowe bardzo ściśle przestrzegają swojej kompetencji do orzekania w pewnych sprawach – mówił Wilk.

– Mamy wyraźne normy konstytucyjne, które mówią jaka jest hierarchia źródeł prawa, które mówią ponad wszelką wątpliwość, że to konstytucja stoi na samej górze! Ustawy i traktaty międzynarodowe nie mogą być z nią sprzeczne. A jeżeli są to oczywiście przeważa zapis konstytucji. Tak musi działać każde państwo suwerenne – podkreślił Jacek Wilk.

– Tak musi działać każde suwerenne państwo. Tak np. państwo poważne, którym są Niemcy – stwierdził, przypominając orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa niemieckiego nad unijnym – tłumaczył.

– Jeżeli raz zgodzimy się na to, że traktaty, umowy międzynarodowe albo nawet prawo wtórne z nich wynikające jest wyżej od naszej konstytucji, to tak naprawdę przestajemy być państwem suwerennym. Jeżeli ktoś jednym tchem mówi, że konstytucja jest najważniejsza – tak przecież mówi część opozycji. A jednocześnie jednym tchem mówi, że traktaty unijne są ponad konstytucją to jest sprzeczność i brak logiki wręcz absurdalna. Tego nie da się w żaden logiczny sposób wytłumaczyć – powiedział Jacek Wilk.

