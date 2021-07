Waszczykowski: To batalia ideologiczna przeciwko rządowi w Polsce

Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT

KE twierdzi, że strona polska nie odpowiedziała w pełni i właściwie na jej zapytanie dotyczące charakteru i wpływu rezolucji o tzw. strefach wolnych od ideologii LGBT. Polskie władze od lutego miały nie dostarczyć informacji, których żądała unijna instytucja, co zostało uznane za naruszenie zasady lojalnej współpracy.

Zdaniem Waszczykowskiego czwartkowa decyzja KE to element gry, mającej prowadzić do osłabienia rządu w Warszawie.

– Sprawy wszczynane przeciwko nam w kwestiach klimatycznych, energetycznych czy rzekomego naruszania praworządności wcale nie zmierzają do tego, by w Polsce wprowadzać idealne przepisy, które były zdefiniowane w innych stolicach europejskich – powiedział europoseł PiS w rozmowie z portalem tvpinfo.pl.

Waszczykowski wskazał, że "w większości przypadków te ataki na nasz kraj dotyczą obszarów, które nie są objęte definicjami prawnie wiążącymi".

Osłabianie Polski

Polityk stwierdził, że ciągłe ataki ze strony Komisji Europejskiej mają na celu osłabienie Polski na arenie międzynarodowej, co może skutkować np. obniżeniem ekonomicznych ratingów.

– To próba stygmatyzowania na różnych płaszczyznach rządu polskiego, aby doprowadzić do zepsucia jego reputacji – powiedział europoseł. – Taki zły obraz może wpływać na obniżenie ratingów i wzrost kosztów pożyczkowych czy ograniczanie inwestycji zagranicznych w Polsce. To wszystko mogłoby spowodować takie utrudnienie funkcjonowania rządu czy wręcz niemożliwość wykonywania programu wyborczego, z którym idąc do wyborów ten rząd zdobył władzę – dodał.

Waszczykowski nie ma wątpliwości, że unijne instytucje robią wszystko, aby doprowadzić rząd Zjednoczonej Prawicy do upadki. Wskazał także motywacje eurokratów.

– My pokazaliśmy alternatywę. Wskazaliśmy, że Europa nie jest skazana na neomarksizm i genderyzm, a w dzisiejszym świecie można się tez oprzeć na tradycyjnych wartościach konserwatywnych. Równocześnie można z powodzeniem rozwijać gospodarkę kraju – powiedział.

– Dla tych ludzi to jest nie do zniesienia – dodał.

Czytaj też:

Waszczykowski: Nie ma możliwości wyrzucenia nas z UECzytaj też:

Waszczykowski skomentował rezolucję PE ws. aborcji. Padły mocne słowa