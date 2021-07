Siarkowska: Trwa podporządkowywanie walce z epidemią wszystkich dziedzin życia

Przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu od początku otwarcie i konsekwentnie sprzeciwa się wszelkim próbom segregacji sanitarnej. Chodzi m.in. o przyznawanie osobom zaszczepionym różnego rodzaju przywilejów związanych z podróżowaniem i dostępnością do rozmaitych usług, przy jednoczesnym blokowaniu dostępu do nich osobom niezaszczepionym. Takie restrykcje zaczynają już być wprowadzane w niektórych państwach europejskich.

Siarkowska: Prawa i wolności ofiarą pandemii

W czwartkowej rozmowie na antenie Radia WNET prowadzący Adrian Kowarzyk pytał Siarkowską o rozwój sytuacji we Francji. W środę rozpoczęły się tam protesty w związku z zapowiedzią wprowadzenia segregacji sanitarnej i przymusu szczepień dla niektórych zawodów (m.in. pracowników służby zdrowia) przez prezydenta Emmanuela Macrona.

– Niestety jest to rozwój wypadków, którego się spodziewałam. Od wielu miesięcy obserwując, w jaki sposób pewne rzeczy są komunikowane przez rządy i do czego to zmierza. Są to bardzo niepokojące decyzje, które świadczą o tym, że mamy do czynienia z tym, co nazywamy sanitaryzmem, czyli podporządkowaniem walce z epidemią wszystkich dziedzina naszego życia. To wszystko się dzieje. Najbardziej ucierpią prawa i wolności obywatelskie – powiedziała parlamentarzystka.

Siarkowska przypomniała, że zapewniano, iż tzw. paszporty szczepionkowe będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie podróży zagranicznych, a tymczasem kraje takie jak Francja, Grecja, czy Irlandia zaczynają wykorzystywać je znacznie szerzej, uniemożliwiając części ludzi normalne funkcjonowanie.

„Nie możemy do tego dopuścić”

Posłanka PiS wskazała, że także obostrzenia epidemiczne są w Polsce wprowadzane bezprawnie i wpisują się obecny w całej UE trend ograniczania wolności pod pretekstem walki z COVID-19.

– Tego rodzaju działania są niekonstytucyjne i godzą wprost w istotę praw i wolności obywatelskich. Na gruncie polskim padł ostatnio m.in. głos prof. Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty z UW, który powiedział, że takie działania prowadzą do stworzenia systemu totalitarnego – powiedziała Anna Maria Siarkowska, dodając, że nie możemy do tego dopuścić. – Sprzeciw jest absolutnie konieczny – zaznaczyła.

