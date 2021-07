"Mamy tam politruków PiS-owskich". Trzaskowski atakuje TK

Prezydent stolicy uważa, że polskie władze powinny wykonać wyrok TSUE, czyli de facto wstrzymać działanie Izby Dyscyplinarnej.

– Uważam, że absolutnie tak, Polska powinna wykonać werdykt TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Albo PiS musi iść po rozum do głowy i nie może wpływać na te orzeczenia i nie może starać się sterować również Trybunałem Konstytucyjnym, bo to nie jest standard państwa prawa i można to poprawić, albo trzeba się zastosować do tego, co mówi TSUE – powiedział Rafał Trzaskowski na antenie Polsat News.

"Możemy mieć olbrzymi problem"

Włodarz Warszawy odniósł się także do środowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że prawo krajowe jest nadrzędne nad prawem Unii Europejskiej. Trzaskowski, podobnie jak wielu innych polityków opozycji, podważa legalność powołania zarówno składu sędziowskiego TK, jak i Izby Dyscyplinarnej.

– Mamy pierwszy krok, który świadczy o tym, że ten pseudo Trybunał Konstytucyjny chce podważać idee nadrzędności prawa Unii Europejskiej. Jeżeli PiS pójdzie w tę stronę, to będziemy mieli olbrzymi problem, dlatego że bez nadrzędności prawa UE rozpada się jednolity rynek i tak naprawdę Unia Europejska nie ma sensu, przestaje dobrze funkcjonować, bo w każdym kraju przepisy byłyby w inny sposób interpretowane. Mam nadzieję, że PiS pójdzie po rozum do głowy, dlatego że normalnie jest tak, że trybunały konstytucyjne rozsądzają takie sprawy, ale tam są prawdziwi sędziowie, którzy starają się być w dialogu z sędziami europejskimi, a tutaj mamy politruków pisowskich – wskazał Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń".

