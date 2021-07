Kwaśniewski: PiS nie chce polexitu, bo widzi korzyści bycia w UE

– Prawnicy będęą głosić swoje opinie, będzie dominować różnego rodzaju kazuistyka prawna, a dla normalnego wyborcy rzecz będzie na tyle niejasna, że nie będzie go w ogóle przejmować. Sądzę, że na tym polega plan PiS-u – żeby z jednej strony udowadniać, że jesteśmy suwerenni i Europy nie słuchamy, z drugiej nie zaognić stosunków z Europą aż tak bardzo, żeby to staneło na ostrzu noża więc wchodzimy w okres organizowanego przez PiS planowanego chaosu – mówił były prezydent na antenie TVN24, odnosząc się do sprzecznych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polexit? Kwaśniewski: PiS tego nie chce

Kwaśniewski został też zapytany, czy jego zdaniem partia Jarosława Kaczyńskiego chce wyprowadzić Polskę z UE. – Ja myślę, że nawet PiS nie chce Polexitu, bo widzi korzyści, które wynikają z obecności w Unii Europejskiej – wskazał.

Jednocześnie były prezydent zaznacza: – Natomiast chciałby, to zresztą jest w deklaracji podpisanej przez Jarosława Kaczyńskiego z Salvinim, z Le Pen, z tymi dziwnymi postaciami europejskiej polityki parę tygodni temu. Oni mówią o powrocie do Unii, której już nie ma i nie może być, bo to jest Unia która była, czy Unia, integracja europejska, która była w latach 50., 60. żyjem 60 czy 70 lat później i wiele rzeczy poszło dalej. Ale oni chcą takiej właśnie Unii. Mówią: Dajcie nam pełną suwerenność, jeżeli możemy korzystać z przywilejów to dobrze ale na pewno nie chcemy zgodzić się na nic co wynika z takiej wspólnotowej, europejskiej koncepcji, solidarności.

