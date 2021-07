"Tak musi działać mózg polityka PO". Wildstein ostro o opozycji

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że środki tymczasowe nałożone przez TSUE dotyczące sądownictwa są niezgodne z Konstytucją RP. – Traktat o UE w zakresie jakim TSUE nakłada środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów jest niezgodny z art. 2, 7, 8 oraz art. 90 Konstytucji i nie jest objęty zasadami bezpośredniego stosowania – powiedział ogłaszając wyrok sędzia Stanisław Piotrowicz.

Po środowym orzeczniu politycy opozycji natychmiast wszczęli larum o wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej.

W czwartek z kolei TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

"Polska konstytucja won do kosza"

Reakcję opozycji na te wydarzenia skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Dawid Wildstein. Dziennikarz nie szczędził ostrych słów. Jak podkreślił "debile rozkręcają histerię", bo polski Trybunał Konstytucyjny orzekł to samo, co Trybunały w 8 innych krajach UE, w tym w Niemczech oraz potwierdził to, co dwukrotnie już orzekł polski TK, w tym w 2010.

Wildstein dodał, że opozycja odkryła nagle, że jak trzeba "robić dobrze TSUE", to "jednak polska konstytucja won do kosza". "Jacy oni żałośni" – ocenił.

"Będzie tak. Kilka dni wycia w TVNie i w internecie. Kilka tygodni jęków. Potem cisza, bo znajdzie się kolejny dowód, że po raz 12292 zniszczono demokrację i 234 opuściliśmy UE. I tylko jedno mnie ciekawi. Czy kiedykolwiek ta zgraja przyzna, że robi ze swoich wyznawców debili?" – zastanawia się dziennikarz.

W innym wpisie zamieszczonym na Twitterze Wildstein stwierdził, że mózg polityka PO musi działać na zasadzie "dnia świstaka".

"Codziennie budzi się rano i znowu to samo. Znowu wyszliśmy z Unii. Znowu obalono demokrację. Znowu zniszczono wolność słowa. Znowu wprowadzono dyktaturę. I tak w kółko" – podkreślił, pytając na koniec: "co oni biorą?".

