"Czy naprawę w to wierzy?". Budka dogryza premierowi Morawieckiemu

Borys Budka na briefingu prasowym w Tarnobrzegu krytykował rząd za sposób zarządzania i doradzał, aby rządzący brali przykład z samorządowców.

– Dzisiaj należałoby zadać premierowi Morawieckiemu pytanie. Czy naprawdę wierzy w to, że te wszystkie państwowe molochy, że to centralne zarządzanie, że dodanie do wszystkiego przymiotnika "narodowy" sprawi, że Polska będzie się lepiej rozwijać? – zastanawiał się były lider PO. – Panie premierze, proszę przyjechać tutaj, chociażby do Tarnobrzegu. Proszę zobaczyć, w jaki sposób można lepiej zarządzać tym majątkiem, jeżeli oddaje się go samorządowcom – dodawał.

Dobrze zarządzana Polska, to Polska samorządowa

– Tak, jednym z filarów Platformy Obywatelskiej są ludzie samorządni. Jednym z filarów polskiego rozwoju jest samorząd i dzisiaj, kiedy konfrontujemy te propozycje rządowe, które są na razie tylko w sferze slajdów, z realnym życiem, to z pewnością racja jest po stronie samorządowców, tych którzy wiedzą, że dobrze zarządzana Polska to Polska samorządowa, małych ojczyzn, Polska powiatowa, regionalna. Nikt lepiej nie będzie zarządzał majątkiem jak ludzie, którzy są odpowiedzialni, wybierani tutaj, przez swoich mieszkańców, którzy nie są przywożeni w teczkach z Warszawy, którzy nie wyjadą w weekend do siebie do Warszawy, do domu, którzy nie będą podlegać żadnym partyjnym instrukcjom z partyjnej centrali – stwierdził Borys Budka.

– I dlatego wybraliśmy rozpoczęcie podkarpackiego przystanku akcji Kierunek Przyszłość właśnie w tym miejscu, by pokazać, że dla Koalicji Obywatelskiej fundamentem są właśnie samorządy – mówił dalej.

