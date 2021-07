Winnickiemu puściły nerwy: To istota rządów Franciszka. Diabli nadali

Informowaliśmy niedawnoo wydaleniu księży z Bractwa św. Piotra z francuskiej parafii, czego przyczyną było opowiadanie się wyłącznie po stronie tradycyjnej Mszy Świętej. Nie od rzeczy, jak się okazuje, było sugerowanie związku decyzji biskupa Dijon z ankietami ws. tradycyjnej Mszy rozesłanymi rok temu przez papieża Franciszka do diecezji świata. „W nadchodzących dniach lub tygodniach będzie nowe motu proprio” – powiedział 26 czerwca bp Roland Minnerath.

Papież przeciwko tradycji

Franciszek otwarcie wystąpił przeciwko mszy trydenckiej. "Papież Franciszek wydał motu proprio, które cofa dokument Summorum Ponificum papieża Benedykta XVI. Od teraz ksiądz, który będzie chciał odprawiać tzw. Mszę Trydencką będzie potrzebował zgody biskupa. Obrzydliwy wręcz dokument, którego celem jest zabicie odżywiającej Tradycji" – napisał na Twitterze Michał Nowak z portalu Nowy Ład.

"Bardzo wiele tak prężnie rozwijających się wokół Mszy środowisk upadnie. Dzisiejszy dzień to czarny moment w historii Kościoła" – dodaje redaktor Nowego Ładu.

Te doniesienia skomentował w mediach społecznościowych lider Konfederacji poseł Robert Winnicki. Polityk nie szczędził ostrych słów.

"Zabić to co żyje i rośnie, rozsiewać i wspierać co gnije i więdnie - istota rządów Franciszka. Diabli nadali" – napisał polityk na Twitterze.

"Historia świętości i piękna"

W serii tweetów kard. Robert Sarah odniósł się do roli tradycyjnej liturgii.

„Pomimo nieprzejednanych postaw duchownych [stojących] w opozycji do czcigodnej liturgii łacińsko-gregoriańskiej, postaw typowych dla klerykalizmu, który wielokrotnie potępiał papież Franciszek, w sercu Kościoła wyłoniło się nowe pokolenie młodych ludzi” – zwrócił uwagę były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego.

Duchowny uznaje wprawdzie współistnienie obu rytów, ale jednocześnie stwierdził, że „kryzys liturgiczny doprowadził do kryzysu wiary” i dostrzegł stojącą za Mszą Trydencką „historię świętości i piękna”, która sprawia, że właśnie dzięki przywiązanym do niej młodym ludziom i niezliczonym już młodym rodzinom ma ona przyszłość i nie może zostać „wymazana ani zlikwidowana”.

