"Katastrofalne konsekwencje dla Lewicy". Wiosna stawia ultimatum SLD

"To była dla nas trudna decyzja, szczególnie ta o rozwiązaniu partii, ale Wiosna dotrzymała słowa. Dzisiaj pora na Was" – piszą politycy Wiosny do zarządu Nowej Lewicy.

W sobotę 17 lipca odbędzie się zjazd zarządu krajowego Nowej Lewicy, podczas którego mają zostać wybrane nowe władze partii. Według ustaleń między SLD a Wiosną, na kongresie zostaną wybrane dwie frakcje. Każda z nich będzie miała swojego przewodniczącego i 500 delegatów. Do połączenia obu partii ma dojść 9 października. Tymczasem, jak donosi Onet, konflikt w SLD może doprowadzić do pokrzyżowania planów fuzji obu ugrupowań. Część działaczy nie może wybaczyć Włodzimierzowi Czarzastemu ostatnich decyzji. Jak donoszą dziennikarze portalu, ustalenia z Wiosną mogą nie dojść do skutku właśnie z powodu konfliktu z Czarzastym. Zaniepokojeni tymi doniesieniami politycy Wiosny napisali list do zarządu Nowej Lewicy. Lewica musi być zjednoczona Autorzy stwierdzają, że Lewica jako jedyna postępowa partia w polskim parlamencie "jest niezbędna dla równowagi polskiej sceny politycznej". Dalej Biedroń i Gawkowski stwierdzają, że wierzą, iż "kolejne kroki na drodze do zjednoczenia lewicy są jedynie formalnością" "Źle by się stało, gdyby szczytna idea powstania Nowej Lewicy padła ofiarą nieroztropnych działań" – piszą politycy. "W grudniu 2019 roku nasze partie – SLD i Wiosna – podjęły na konwencjach, przez stosowne uchwały ciał statutowych, wspólną decyzję o połączeniu naszych formacji i utworzeniu dwóch frakcji, w których obie będą miały po 50% przedstawicieli w zarządach i radach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. To była dla nas trudna decyzja, szczególnie ta o rozwiązaniu partii, ale Wiosna dotrzymała słowa. Dzisiaj pora na Was" – czytamy w liście. Politycy liczą, że lewicowa formacja wyjdzie silniejsza z procesu zjednoczenia. Jeśli jednak do połączenia nie dojdzie, wtedy Wiosna będzie realizowała swoje polityczne plany samotnie. "Gdyby jednak okazało się, że umowy nie zostaną dotrzymane będzie to miało katastrofalne konsekwencje dla Lewicy – podział i pójście osobnymi drogami" – napisano. Konflikt w SLD Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił we wtorek w prawach członków partii radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Rafała Porca, Gabrielę Łacną i przewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Marka Balta. Zarzucono im "wspieranie PiS w utrzymaniu władzy". To właśnie ta decyzja Czarzastego oraz wsparcie PiS w przyjęciu unijnego Funduszu Odbudowy stała się powodem konfliktu w łonie SLD. Czytaj też:

