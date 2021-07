"Poza marchewką, powinien być kij". Poseł PO proponuje wypłatę 500+ tylko zaszczepionym

– Trzeba zastanowić się nad tym, czy nie zwrócić się do osób, które otrzymują pomoc socjalną, 500 plus czy różnego rodzaju inne wsparcie socjalne – te osoby powinny, jeżeli zdrowie im na to pozwala, się zaszczepić – dla swojego dobra – powiedział w "Debacie Tygodnia" w Polsat News poseł KO Tomasz Lenz.

Dopytywany, czy za brak zaszczepienia się świadczenie 500 plus powinno być zabierane odpowiedział: – Wstrzymane do momentu zaszczepienia się.

Zdaniem posła KO, byłoby to skuteczne rozwiązanie. Oceniał także, że scenariusz obowiązkowych szczepień powinien być rozważny. – Poza marchewką, czyli loterią i nagrodami, powinien być także kij – mówi Tomasz Lenz.

Niedzielski: Szczepienia chronią bardzo skutecznie przed ciężkim przebiegiem COVID-19

"Dotychczasowy przebieg IV fali w Wielkiej Brytanii pokazuje jak bardzo szczepienia przyczyniły się do spadku śmiertelności. Szczepienia chronią bardzo skutecznie przed ciężkim przebiegiem" – napisał minster zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.

W sobotę brytyjski rząd podał, że w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 54 674 nowe zakażenia koronawirusem, co oznacza piąty dzień z rzędu rekordowym bilansem w trzeciej fali epidemii. Zarejestrowano też kolejnych 41 zgonów z powodu COVID-19.

Podana w sobotę liczba zgonów jest najmniejsza od czterech dni, podczas których dwa razy zanotowano najwyższe bilanse w trzeciej fali. Jednocześnie - choć poziom zakażeń zaczyna dorównywać tym ze stycznia - to bilanse zgonów są 30-40 razy niższe niż w styczniu. Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Wielkiej Brytanii prawie 46,23 mln osób, a obie - 35,73 mln. Stanowi to odpowiednio 87,8 proc. oraz 67,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

