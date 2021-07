Gawkowski: Doszło do przesilenia. Zostały powołane dwie frakcje

Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty tuż przed posiedzeniem Zarządu Krajowego tej partii zawiesił sześciu jej posłów: Tomasza Trelę, Karolinę Pawliczak, Wiesława Szczepańskiego, Wiesława Buża, Jacka Czerniaka i Bogusława Wontora.

Dziś w Polsat News do sytuacji w Nowej Lewicy odnosił się Krzysztof Gawkowski.

– W klubie Lewicy nie dzieje się nic złego. Mamy silny mocny klub, pracujemy nad ustawami, zgłosiliśmy najwięcej projektów ustaw wśród klubów parlamentarnych, a spory personalne są w partiach. Mówimy "musicie się dogadać" i tyle – stwierdził polityk.

"Bójmy się tego, że się pokłócimy"

Gawkowski przyznał, że połączenie SLD z Wiosną Roberta Biedronia było potrzebne i ma nadzieję, że umowa między tymi ugrupowaniami zostanie zachowana. Jak dodaje: "Jeżeli nie doszłoby do połączenia, to mielibyśmy rozpad klubu parlamentarnego".

– Spór personalny nie wygląda dobrze i wierzę, że zostanie szybko załagodzony. Będę namawiał wszystkie strony konfliktu, żeby odłożyć zmiany personalne i żeby powiedzieć sobie, po co tutaj jesteśmy. Trzeba usiąść do rozmów. Doszło do przesilenia. Dziś zostały powołane dwie frakcje. Ja jestem fanem zjednoczenia. Powinniśmy wybrać przewodniczących – powiedział.

Jak zapewnił, każdy może startować na przewodniczącego partii podczas październikowego kongresu. – Nie bójmy się tego, że będzie personalne zderzenie na kongresie. Nie bójmy się tego, że będą te wybory, bójmy się tego, że się pokłócimy – zaznaczył.

Gawkowski przyznał, że rozmawiał zarówno z Włodzimierzem Czarzastym jak i z zawieszonym Tomaszem Trelą i obu zachęcał do tego, aby porzucić spory personalne. – Wszyscy są wartością Lewicy – dodał.

Czytaj też:

Kto rozgrywa Lewicę?Czytaj też:

"Czarzasty stracił moralne prawo, by być szefem Nowej Lewicy". Mocne słowa zawieszonej posłankiCzytaj też:

Trela: Nigdy w życiu nie poszedłbym na tajne rozmowy z PiS-em