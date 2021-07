"Jestem zdrowy, mam dwie ręce...". Prezydent Duda o swojej przyszłości

W wywiadzie opublikowanym w tygodniku "Sieci" prezydent Andrzej Duda powiedział m.in. o swojej przyszłości po odejściu z Pałacu Prezydenckiego, Jak mówił w rozmowie z dziennikarzem, na razie "nie zaprząta sobie tym głowy".

– Nie zaprzątam sobie tym głowy. Z prostego powodu: mam obawę, że mogłoby to mnie rozpraszać i zaszkodzić mojej służbie prezydenckiej. Człowiek jest tylko człowiekiem, niekoniecznie trzeba się poddawać wszystkim próbom. Robię to, co do mnie teraz należy. A co będzie potem, będziemy się martwić, gdy przyjdzie ten moment – mówił.

– Mam wyższe wykształcenie, nawet doktorat, wiele rzeczy w życiu robiłem. Jestem zdrowy, mam dwie ręce. Poradzę sobie – dodał prezydent.

Duda: Chciałbym zakończyć kadencję z podniesioną głową

Jak dodawał prezydent Duda w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", "swoją drugą kadencję chciałby zakończyć z podniesioną głową".

– I nawet nie chodzi o to, by różni ludzie na mnie nie krzyczeli ani nie obsypywali wyzwiskami, dzięki czemu zyskują medialny poklask. Takie rzeczy się dzieją, trudno. Ale dla mnie najważniejsze jest to, co czuję – tłumaczył.

Mija już pierwszy rok drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. W drugiej turze wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 roku pokonał on kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 51,03 procent głosów, Trzaskowski uzyskał wynik na poziomie 48,97 procent. Róznica między kandydatami w liczbie głosów wyniosła nieco ponad 420 tysięcy. 6 sierpnia 2020 prezydent został zaprzysiężony na drugą kadencję.

Czytaj też:

Sawicki o "wojnie Tuska z Kaczyńskim": Konflikt z 2005 roku w nowym otwarciuCzytaj też:

Trzaskowski: Planuję ubieganie się o reelekcjęCzytaj też:

Andrzej Duda komentuje wpis portalu DoRzeczy.pl: "Obrońcy Konstytucji z ostatnich lat walczą, by ją zdeprecjonować"