Doradca prezydenta: Wprowadzenie prawa klimatycznego będzie trudne, ale jest bardzo ważne

Zdaniem Pawła Sałka w działania zmierzające do ochrony środowiska powinno być zaangażowanych jak najwięcej podmiotów.

– Wszyscy powinniśmy zaangażować się w ochronę klimatu. Powinniśmy szybko i radykalnie dokonać pewnych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych – stwierdził we wtorek na antenie Polskiego Radia 24.

Zielony Ład

Sałek odniósł się także do unijnego projektu Zielonego Ładu, który ma radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla w państwach członkowskich. Kilka dni temu Frans Timmermans ogłosił program "Fitfor55", który ma zredukować emisję CO2 o 55 proc. do 2030 roku, a do 2050 – zapewnić Europie neutralność klimatyczną. Doradca prezydenta przyznał, że zmiany będą dotykać nowych gałęzi gospodarki.

– Europa chce być liderem w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Jednym z fundamentów koncepcji Zielonego Ładu jest nowa polityka klimatyczna, prawo klimatyczne i redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55 procent – powiedział Sałek.

– Wprowadzenie prawa klimatycznego będzie trudne, ale jest bardzo ważne. To reforma całej polityki klimatycznej UE, która dotychczas opierała się na handlu uprawnieniami do emisji. Zapisy będą dotykać coraz to nowych dziedzin – dodał.

Sałek odniósł się do jednego z pomysłów planu Timmermansa, a dokładnej – zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

– Normy emisji CO2 już są narzucone np. przemysłowi motoryzacyjnemu. Założenia Zielonego Ładu zakładają, że w 2035 nie będziemy w Europie rejestrować już samochodów silnikiem spalinowym – powiedział.

