Suski atakuje Tuska: Dzielnie służył interesom niemieckim

Od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki minęły już dwa tygodnie. Przypomnijmy, że były premier przejął obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

Marek Suski, który był dzisiaj gościem TVP, w ostrych słowach zaatakował byłego premiera. – Nie wiem czy to żart. Może przyznanie się do faktów. W końcu był na tym etacie w Brukseli całkiem nieźle płatnym. Teraz ta fucha się kończy i zdaje się postanowił wrócić do Polski, bo tam już za bardzo nie ma czego szukać – mówił poseł w programie "Jedziemy".

"Interes niemiecki"

Zdaniem polityka PiS Donald Tusk służy interesom niemieckim. – Tutaj jeżeli popatrzymy na to, jakie ma dokonania Donald Tusk, jak dzielnie służył interesom niemieckim, chociażby ten Nord Stream, no to można powiedzieć, że rzeczywiście ma zasługi i to nawet pracownik nie tylko etatowy, ale nawet pracownik bardzo zaangażowany w obronę interesów niemieckich w Polsce pełni funkcję premiera, a później tam, w różnych brukselskich układach kontynuował tę swoją politykę – przekonywał gość TVP.

Nawiązując do niedawnego wystąpienia Tuska, w którym były premier zaatakował PiS, Suski stwierdził, że dowodzi ono, iż Tusk "nie ma żadnych zasług dla Polski". – Gdyby Donald Tusk miał jakieś zasługi dla Polski, to w tym przemówieniu nie atakowałby PiS – ocenia polityk. Suski dodał, że gdyby Tusk rządził to było "najlepiej byłoby pewnie niemieckim interesom".

