Müller: Gowin szuka w kilku miejscach różnic, które spójności raczej nie służą

Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Morawieckim i Kaczyńskim, odwiedzają różne rejony Polski, aby promować Polski Ład. Rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma zwiększyć zamożność Polaków i wesprzeć gospodarkę po koronakryzysie, nie spotkał się bowiem z entuzjastycznym przyjęciem polskiego społeczeństwa.

Dodatkowo, lider Porozumienia Jarosław Gowin zgłasza zastrzeżenia do części rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie, głównie tych związanych z systemem podatkowym. Postawa Gowina powoduje napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Mówił o nich Piotr Müller podczas wtorkowej rozmowy na antenie radiowej Jedynki.

Gowin szuka różnic

– Oczywiście to jest kwestia w ogóle całego obozu Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy w ważnych sprawach głosowali wspólnie. Bez względu na to, czego to dotyczy, jest istotne żeby szukać tego co łączy, a nie tego co dzieli – powiedział rzecznik rządu.

Müller podkreślił, że działania Gowina są niezrozumiałe, ponieważ lider Porozumienia wcześniej zaakceptował ustalenia Polskiego Ładu.

– Pan premier Gowin tutaj szuka w kilku miejscach takich różnic, które, chociażby w zakresie Polskiego Ładu, spójności obozu politycznego raczej nie służą. Tym bardziej, że przypomnijmy, że premier Gowin podpisał założenia Polskiego Ładu – stwierdził polityk.

– Dokładnie wiedział jakie są zasady liczenia składki zdrowotnej, a później zauważył, że jakaś grupa osób naciska na to, żeby nie zmienić nic – dodał.

Polski Ład

Müller mówił także o założeniach rządowego planu.

– Jeżeli chodzi o kolejne projekty to przed nami głównie projekty związane z ułatwieniem budowy domów do 70m2, zniesienie wkładu własnego dla części osób przy zakupie własnego mieszkania czy pakiet podatkowy, który jest też bardzo ważnym elementem – powiedział.

Rzecznik rządu wspomniał także o rozwiązaniach dla rolnictwa.

– I oczywiście inne projekty jak pakiet rolny, chociażby w handlu detalicznym zmiany pozytywne czy w dopłatach do paliwa rolniczego. To wszystko jest już wpisane na wykaz prac legislacyjnych rządu – przekazał.

Czytaj też:

Interwencja posłów Zjednoczonej Prawicy w domu dziecka. Reaguje rzecznik rząduCzytaj też:

Müller: Jeśli nie zaszczepi się określona liczba osób, jesienią grozi nam częściowy lockdown