Schetyna uderza w PiS: Nie wstyd Wam?

"Tak wygląda 'walka' obozu władzy z nepotyzmem - ponad 350 osób związanych z politykami #PiS.u siedzi spokojnie na państwowych posadach" – napisał na Twitterze Schetyna i dodał: "Kaczyński dalej twierdzi, że skala Waszych sukcesów jest większa niż skala nepotyzmu? Nie wstyd Wam?".

Do swojego wpisu polityk załączył artykuł dotyczący przygotowanej przez PSL listy "tłustych kotów", na której znajduje się ponad 350 polityków Zjednoczonej Prawicy, członków ich rodzin oraz znajomych, którzy w ostatnich latach znaleźli zatrudnienie w spółkach skarbu państwa.

"Tylko w zarządach i radach nadzorczych doliczyliśmy się aż 31 tłustych kotów. Kogo tam nie ma!? Są byli wojewodowie, radni sejmikowi, powiatowi, miejscy i gminni. Dyskryminują tylko sołtysów" – napisali na Twittere Ludowcy.

Uchwała sanacyjna

Rada Polityczna PiS uchwaliła 3 lipca tzw. uchwałę sanacyjną, w myśl której członkowie najbliższej rodziny polityków tej partii, zasiadający w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zostaną usunięci ze swoich stanowisk.

O problemie, który wpływa na notowania partii rządzącej w jednym z wystąpień mówił prezes Jarosław Kaczyński. – To jest syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć do walki o stanowiska. I to jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. Trzeba jasno powiedzieć - jeśli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans, aby wygrać wybory. Obowiązkiem tego kongresu jest załatwić te sprawy – mówił prezes PiS.

Nad wprowadzeniem w życie postanowień uchwały odpowiedzialny jest wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W dokumencie przewidziano wyjątki dla osób zatrudnionych ze względu na swoje kompetencje lub "trudną sytuację życiową". W treści dokumentu mowa jest jedynie o współmałżonkach, dzieciach, rodzeństwie i rodzicach.

