Ustawa medialna w tym tygodniu w Sejmie. Czerwińska: Takie są plany

Rzecznik PiS Anita Czerwińska była pytana przez dziennikarzy w Sejmie, czy głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

– Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy – stwierdziła. – W tej chwili jeszcze nie mamy tej informacji, kiedy dojdzie do rozpatrzenia przez komisję – mówiła dalej.

Suski: Jak dobrze pójdzie, to na tym posiedzeniu

O ustawę był również pytany przez reporterkę TVN24 Marek Suski. – Jak dobrze pójdzie, to na tym [posiedzeniu] – odpowiadał na pytania. Dopytywany o to, co ma na myśli, odpowiedział: – Dokładnie to, co powiedziałem. Jak dobrze pójdzie.

Na uwagę, że takiego punktu nie ma w harmonogramie prac żadnej z komisji, odparł, że "Sejm trwa do piątku".

Lex TVN

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał ostatnio gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Propozycja zmian w prawie, okrzyknięta przez opozycję ustawą anty-TVN, od samego początku budziła kontrowersje w Porozumieniu. W ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie przygotowało poprawkę do noweli ustawy medialnej. – Nie odpuścimy, będziemy przeciw – podkreślał z kolei w poniedziałek Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

O projekt był wczoraj w Sejmie pytany wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który przyznał, że "bardzo możliwe", że głosowanie nad ustawą odbędzie się na tym posiedzeniu Sejmu. – Na razie mamy spokojną większość – zaznaczył.

