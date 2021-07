Kowalski: Brukselska kasta szantażuje Polskę!

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Informację tę skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

"Brukselska kasta szantażuje Polskę!" – napisał ostro parlamentarzysta. Kowalski zwrócił uwagę, że to Polacy płacą miliony euro na pensje tych eurokratów, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy euro miesięcznie za nicnierobienie i mają nieuprawnione przywileje. "W głowach im się poprzewracało!" – podkreślił.

"Pełna konfrontacja"

Przypomnijmy, że Janusz Kowalski wczoraj podzielił się swoją radykalną opinią na temat sporu z Komisją Europejską. W rozmowie z Karolem Gacem w Poranku „Siódma 9” przyznał, że jest "zwolennikiem pełnej konfrontacji z unijnymi eurokratami".

– Musimy postawić twardą tamę. Koniec ze zgadzaniem się na dyktat Brukseli, koniec z cofaniem się. Musimy traktować ją jak Gazprom – twardo i bezwzględnie. To my jesteśmy praworządni. To Timmermans, Jourova i inni łamią traktaty oraz próbują narzucić agendę LGBT czy standardy sanitaryzmu, by niedemokratycznie traktować narody – podkreślał.

KE stawia Polsce ultimatum

Informację ws. postawionego Polsce ultimatum przekazała we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Poinformowała ponadto, że jeśli nasz kraj nie dostosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja wystąpi o nałożenie kar finansowych.

Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że do polskich władz zostało skierowane pismo ws. środków tymczasowych i niedawnego orzeczenia TSUE.

"Komisja Europejska nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z Traktatów" – zapowiedziała Von der Leyen.

