Jaki: Polska nie może się zgodzić na ten dyktat

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Ultimatum to skomentował w rozmowie z serwisem wPolityce.pl były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł Patryk Jaki.

"Działają agresywnie, łamią praworządność i niszczą solidarność"

Polityk ocenił, że unijni urzędnicy próbują legitymizować łamanie traktatów. – Bardzo dobrze wiedzą, że z traktatów wynika wprost, że nikt im nie przekazał kompetencji w zakresie sposobu organizacji sądownictwa w państwach członkowskich, za co chcieliby karać Polskę. Działają agresywnie, łamią praworządność i niszczą solidarność europejską, zamiast skoncentrować się na zagrożeniach i prawdziwych wyzwaniach, które Europa ma przed sobą – podkreślił.

Według Patryka Jakiego, jeśli się zgodzimy na zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, to równie dobrze możemy za chwilę zawiesić inne zapissane w Konstytucji instytucje, jak prezydenta czy Sejm.

Były wiceminister sprawiedliwości stwierdził ponadto, że oczywiście dialog z Komisją Europejską prowadzić trzeba, jednak Polska nie może się zgodzić na ten dyktat. – Jeżeli nawet zostaną nałożone kary, to będzie trzeba bardzo poważnie rozważyć, czy one są zgodne z prawem – dodał.

KE stawia Polsce ultimatum

Informację ws. postawionego Polsce ultimatum przekazała we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Poinformowała ponadto, że jeśli nasz kraj nie dostosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja wystąpi o nałożenie kar finansowych.

Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że do polskich władz zostało skierowane pismo ws. środków tymczasowych i niedawnego orzeczenia TSUE.

"Komisja Europejska nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z Traktatów" – zapowiedziała Von der Leyen.

