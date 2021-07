Gowin chce, żeby Kaczyński wyrzucił go z rządu? Poseł PiS wyjaśnia

Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Morawieckim i Kaczyńskim, odwiedzają różne rejony Polski, aby promować Polski Ład. Rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma zwiększyć zamożność Polaków i wesprzeć gospodarkę po koronakryzysie, nie spotkał się bowiem z entuzjastycznym przyjęciem polskiego społeczeństwa.

Dodatkowo, lider Porozumienia Jarosław Gowin zgłasza zastrzeżenia do części rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie, głównie tych związanych z systemem podatkowym.

Jarosław Gowin poinformował również, że nie poprze nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w obecnym kształcie i przygotowało swoją poprawkę. Propozycja zmian w prawie, okrzyknięta przez opozycję ustawą anty-TVN, od samego początku budziła kontrowersje w Porozumieniu.

Postawa Gowina powoduje napięcia w Zjednoczonej Prawicy.

"Gowin sam szuka pretekstu"

W rozmowie z "Super Expressem" polityk Partii Republikańskiej, poseł klubu PiS, Kamil Bortniczuk przyznał, że Gowin robi wszystko, żeby stracić stanowisko w rządzie.

– Gowin szuka sam pretekstu do tego, żeby Jarosław Kaczyński mógł go wyrzucić z rządu. Wszystko zaczęło się od wyborów prezydenckich, później RPO, teraz Polski Ład i sprawa z TVN – ocenia polityk.

– Liderzy koalicji, w tym sam Jarosław Kaczyński, zadają sobie pytanie, czy z takim partnerem, jakim jest Gowin i w takiej atmosferze, można w ogóle rządzić. Gdyby to zależało ode mnie, to Gowina wyrzuciłbym z rządu już dawno. On nam szkodzi – dodawał Kamil Bortniczuk w rozmowie z dziennikiem.

Czytaj też:

Debata Tusk-Kaczyński w TVP? Były minister: Propozycja talibów do AmerykanówCzytaj też:

PiS może opuścić ECR. "Kaczyński nawet nie próbował zastąpić Fotygi"Czytaj też:

"Lex TVN" już w środę w Sejmie? Kaczyński ma tajny plan B