Hołownia dostał "korupcyjną propozycję" od Budki. "Macie to nagrane"

W środę w Sejmie odbyła się wspólna konferencja byłego szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Obu polityków przyłapano w kuluarach podczas nietypowej rozmowy.

Budka: Powiem przewodniczącemu Tuskowi, że pierwsze zadanie wykonane...

Hołownia: A to on cię wysłał?

Budka: No oczywiście...

Hołownia: Aaa, czyli chytry jest, tak jak mówią?

Budka: Nie, otwarty na współpracę.

Hołownia: A ja mam dialog na drugie, także lepiej nie mogłeś trafić.

Budka: Zmienimy statut, będzie jeszcze miejsce. Sami wiceprzewodniczący u nas...

Hołownia: Słyszeliście korupcyjną propozycję? Zaproponował mi (stanowisko – red.) wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Macie to nagrane.

Budka: Tak, dokładnie. Macie nagrane.

Węgiel w programie KO

Wtedy do rozmowy włączyła się stojąca obok posłanka Paulina Hennig-Kloska, która w lutym tego roku przeszła z KO i Nowoczesnej do Polski 2050. – Przypominam, że oni w swoim programie mają wydobywanie węglą tak długo, jak jest w Polsce, więc trzeba by to było powykreślać – stwierdziła.

– Popracujemy nad ich programem – powiedział Hołownia.

Nagranie rozmowy Hołowni z Budką udostępniła na swoim profilu na Twitterze stacja TVP Info. "Nagrało się. Pozamiatane. Budka przestań wreszcie likwidować to TVP Info, bo nie nadążą z paskami:)" – skomentował sprawę lider Polski 2050.



Transfery z KO do Polski 2050

Do ugrupowania Szymona Hołowni przeszło z Koalicji Obywatelskiej już kilku polityków. Oprócz Pauliny Hennig-Kloski są to: Tomasz Zimoch, Mirosław Suchoń, Joanna Mucha, Michał Gramatyka oraz Jacek Bury.

