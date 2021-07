Kozłowski: Musimy szukać przestrzeni dla mądrego spożytkowania wiedzy

W dniach 1-3 września w Krynicy-Zdroju odbędzie się konferencja CYBERSEC. Dlaczego akurat to miejsce?

Witold Kozłowski: Krynica-Zdrój co roku jest gospodarzem spotkań o międzynarodowej randze i tę tradycję chcemy podtrzymać. Krynica ma niesamowity potencjał, aby stać się przestrzenią do tego typu wydarzenia. Ten potencjał chcemy wykorzystać. Co roku odbywało się tu Forum Ekonomiczne, którego organizatorzy – mimo zupełnie innych deklaracji – postanowili przenieść się do Karpacza.

W międzyczasie został zmieniony organizator wydarzenia. Jak wpłynęło to na przygotowania?

Konieczne w tym miejscu jest doprecyzowanie. Zaraz po tym, jak organizatorzy FE ogłosili, że przyjęli ofertę województwa dolnośląskiego i to właśnie tam odbędzie się to wydarzenie, postanowiliśmy – życie nie lubi pustki – że Krynica nadal będzie gospodarzem wydarzenia o randze międzynarodowej. W pierwotnych planach miało być to wydarzenie „Szczyt gospodarczy Krynica Summit”. W celu zorganizowania tego wydarzenia różne instytucje powołały spółkę „Forum Gospodarcze w Krynicy”. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych wycofał się jeden z podmiotów organizatora przez co zmuszeni byliśmy wycofać się z planowanego zakupu usługi promocyjnej podczas zapowiadanego wydarzenia Krynica Summit. Ponadto, zarzuca się nam, że chcieliśmy przekazywać publiczne pieniądze tu cytat „spółce wyjętej z kapelusza”. Otóż w spółkę Forum Gospodarcze weszły trzy duże instytucje, które na swoich kontach mają niejedno tego typu, albo jeszcze większe wydarzenie. Chociażby Instytut Kościuszki, który zorganizuje konferencję Cybersec. Mało tego: do tej pory nie wydaliśmy nawet złotówki na wrześniowe wydarzenia.

Podsumowując, w dniach 1-3 września tego roku w Krynicy-Zdroju odbędzie się konferencja Cybersec. Mam nadzieję, że żadna anomalia pogodowa lub pandemia nie pokrzyżują nam tych planów. Trzeba dodać, że ostatnie wydarzenia w regionie, najpierw pożar w Nowej Białej, później trąba powietrzna w Librantowej i teraz powódź w różnych częściach Małopolski, były równie ważną okolicznością, aby wrześniowe wydarzenie – nie odwołać – ale mocno przemodelować. Zaoszczędzone pieniądze chcemy przekazać do małopolskich samorządów. Konieczne będzie wsparcie przy odbudowie dróg, mostów, małej infrastruktury, a z tego korzystają przecież mieszkańcy.

Co będzie głównym tematem konferencji?

Cyberbezpieczeństwo. To konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberprzestrzeni oraz globalnej rewolucji technologicznej. Cybersec daje przestrzeń do stworzenia prężnie rozwijającej się międzynarodowej społeczności, skupionej na cyberbezpieczeństwie i partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Oprócz tego technologie kosmiczne oraz transformacja energetyczna. Nowa odsłona międzynarodowego spotkania w Krynicy będzie wyznacznikiem merytorycznego kierunku następnych edycji wydarzenia, które skoncentrują się wokół m.in. nowych technologii, cyfryzacji procesów i usług oraz nowoczesnej gospodarki opartej na potencjale naukowym.

Jakie są Pańskim zdaniem największe wyzwania cyfrowe z punktu widzenia samorządów?

Przede wszystkim zależy nam, by z najnowocześniejszych cyfrowych rozwiązań oraz niezbędnej infrastruktury mogły korzystać samorządy każdego rodzaju z terenu całej Polski. Korzystanie z dobrodziejstw cyfryzacji, także przy załatwianiu spraw urzędowych, powinno być jak najprostsze i maksymalnie bezpieczne. Sądzę, że ten ogólny kierunek, w którym w ramach światowych trendów zmierzamy jest czytelny. Rola cyfryzacji nieustannie rośnie. Musimy więc dopracowywać stosowane rozwiązania. Szukać nowych przestrzeni dla mądrego spożytkowania wiedzy i technologii. Absolutnie niezbędna jest także odpowiednia edukacja. Dla ludzi w każdym wieku. By nikt na tej ścieżce rozwoju nie został pominięty. Głównym zadaniem samorządu jest ułatwiać życie mieszkańcom i rozwijać region. Stale doskonalone cyfrowe narzędzia oferują w tym względzie olbrzymie możliwości.