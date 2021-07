"Niebywały przekraczający wszelkie granice atak". Mocne oświadczenie ministra Ziobry

W ubiegłym tygodniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska – w kontrze do postanowienia o środku tymczasowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – "odmroziła" całkowicie Izbę Dyscyplinarną. Tymczasem we wtorek Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Informację ws. postawionego Polsce ultimatum przekazała wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova. Poinformowała ponadto, że jeśli nasz kraj nie dostosuje się do orzeczenia TSUE, Komisja wystąpi o nałożenie kar finansowych.

"Jedyna możliwa decyzja"

Głos w sprawie zabrał podczas środowej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Trybunał Konstytucyjny jest organem uprawionym do tego, aby badać zgodność z polską konstytucją ustaw, jeśli jest taka konieczność. I Trybunał jasno się wypowiedział, że TSUE nie ma możliwości zawieszać polskich organów i instytucji – podkreślił minister. Wyraził przy tym pogląd, że decyzja podjęta przez prezes Sądu Nawyższego była jedyną możliwą i - w jego ocenie - jedyną właściwą.

– W tej sytuacji niebywały przekraczający wszelkie granice atak na I prezes Sądu Najwyższego i do tego ze strony sędziów sądów powszechnych, którzy przekraczając wszelkie granice wolności słowa, stawiają jej zarzut popełnienia przestępstw czy wręcz zbrodni, należy uznać za absolutnie skandaliczny i wykraczający poza wszelkie normy nie tylko natury moralnej, ale też prawnej – mówił dalej Zbigniew Ziobro. Przyznał, iż nie wyobraża sobie, że Małgorzata Manowska uległa tym naciskom, realizując beprawne żądania dot. Izby Dyscyplinarnej.

– Nawet biorąc hipotetycznie to pod uwagę, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że dzisiaj zawieszeni zostaliby sędziowie Izby Dyscyplinarnej, jutro sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a na deser sama prof. Manowska. (...) Więc uleganie takim żądaniom, to otwarcie się na kolejne bezprawne wezwania – podkreślił szef resortu sprawiedliwości.

