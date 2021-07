"Zachęcanie do tego, by umierać". Ostre słowa włoskiego premiera

Jego rząd wydał dekret o rozszerzeniu stosowania przepustek COVID-19 na restauracje, kina, teatry, siłownie, baseny. Na mocy rozporządzenia rządu od 6 sierpnia jedna dawka szczepionki uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki i salonów gry.

Rada Ministrów zdecydowała, że nadal będą zamknięte dyskoteki. – Gospodarka ma się dobrze, rusza z miejsca, kraj rośnie w rytmie wyższym niż inne kraje europejskie – mówił premier Draghi. Szef rządu ostrzegł, że zagrożenie stanowi jednak wariant Delta koronawirusa.

Premier bez ogródek o krytykach szczepień

Draghi poproszony o komentarz do głosów niektórych polityków, przeciwnych szczepieniom odparł kategorycznie: "Apele, by się nie szczepić, to zachęcanie do tego, by umierać". "Niech Włosi się szczepią, muszą chronić siebie i swoje rodziny" - wezwał.

Wyjaśnił, że tzw. Green Pass, czyli unijna przepustka COVID-19 nie jest "kaprysem" rządu, ale warunkiem, by nie zamykać ponownie poszczególnych branż. – Bez szczepień trzeba będzie znowu wszystko zamknąć" – podkreślił Draghi. Jednocześnie zaznaczył: – Lato jest spokojne i chcemy, aby takie pozostałe.

Przepustka COVID-19, jak wyjaśnił premier, jest "krokiem, dzięki któremu obywatele mogą kontynuować swoją aktywność mając gwarancję, że nie znajdą się w otoczeniu osób zarażających". – To narzędzie zapewniające spokój, a nie odbierające go – ocenił Draghi.