Zmiany w Platformie. Tusk domaga się parytetów

W najbliższą sobotę miną dokładnie 3 tygodnie od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej podczas której Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

Rekonstrukcja PO"

Cezary Tomczyk zrezygnował dzisiaj z funkcji szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Zastąpi go teraz Borys Budka. – Cały ten proces zmierzający do powrotu Donalda Tuska, to jednym z jego warunków w stosunku do mnie było to, żebym z powrotem był odpowiedzialny za parlament. Bym zajął się tym jako wiceprzewodniczący partii. Stąd dzisiejsze zmiany. To jest finał pewnej rekonstrukcji w ramach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej – mówił Budka podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie.

Budka podkreślił, że teraz, jako nowy szef klubu, będzie musiał spełnić deklarację Donalda Tuska. – Mianowicie doprowadzenia we władzach do odpowiedniego parytetu płci, bo Donald Tusk, tak jak my wszyscy zwraca na to bardzo dużą uwagę, w związku z czym jeszcze będą pewne decyzje wkrótce przed nami– zapowiedział.

Tusk o parytetach

Do tych zmian odniósł się również sam lider PO Donald Tusk. – Z satysfakcją przyjąłem decyzję bez jednego głosu sprzeciwu o zmianie. Ta zmiana, czyli nowym szefem klubu jest Borys Budka, ale temu towarzyszy też moja decyzja i poinformowałem o tym wszystkich, że przewiduje taką bardzo bliską współpracę z dotychczasowym szefem klubu, posłem Tomczykiem i po wprowadzeniu odpowiednich zmian, we wrześniu będę proponował, aby był jednym z moich zastępców odpowiedzialnych za kampanię i pracę sztabowe – mówił podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie.

Tusk zapowiedział również wprowadzenie parytetów w partii. –Oczekuję od nowego przewodniczącego klubu i pomogę mu także w tej sprawie w sensie politycznym, żeby znowu w ciałach przedstawicielskich klubu i PO obowiązywał parytet. Znaczy było wszędzie tam, gdzie to jest jakby prawnie, legislacyjnie możliwe, żeby było tyle samo pań i tyle samo panów– mówił Donald Tusk.

