Czarnek: Polskie uczelnie są dla polskich studentów

W ostatnich dniach głośna stała się sprawa wyników rekrutacji na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Przy gmachu uczelni wywieszono transparent z napisem "UAM dla Polaków".

W tym samym czasie Młodzież Wszechpolska na Twitterze wyraziła oburzenie wynikami rekrutacji na poznańskim uniwersytecie.

"Liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża, co ogranicza możliwości dostania się na studia naszych rodaków. Maturzyści, którzy często marzyli, by kształcić się na Uniwersytecie, zostali pozbawieni miejsc poprzez cudzoziemców, zdających inne testy maturalne, wymagające innego poziomu wiedzy" – napisano.

Reakcja ministra

O tę kwestię był w piątek pytany minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek stwierdził, że zmiany wprowadzone przez jego poprzednika były "pewną przesadą".

– Polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste. Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków. Była pewna przesada, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie uczelni, które było priorytetem Jarosława Gowina. Zmieniamy to – stwierdził polityk.

– Umiędzynarodowienie polskiej nauki jest ważne, ale zostało zbyt sfetyszowane. Jeszcze do lutego nie opłacało się publikować w polskich czasopismach, stąd podniesienie punktacji – dodał.

Czarnek przypomniał, że w ciągu ostatniej dekady liczba studentów w Polsce zmniejszyła się z 2 mln do 1,1 mln. Odnosząc się do sprawy UAM w Poznaniu, minister wskazał, że Polacy stanowią tam 90 proc. studentów, podczas gdy obcokrajowcy – 10 proc. Niemniej kierowany przez niego resort zbada sprawę rekrutacji na poznańskiej uczelni.

Nowe zasady punktowania

Czarnek zapowiedział także reformę zasad punktacji publikacji w czasopismach naukowych.

– Umiędzynarodowienie polskiej nauki jest ważne. Jeszcze do lutego nie opłacało się publikować w polskich czasopismach, stąd podniesienie punktacji. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby naukowcy mogli udostępniać swoje publikacje naukowe – zapowiedział szef resortu edukacji.

