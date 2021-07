Bosak: Zobaczycie w ich oczach poczucie niemocy

Zobaczcie jaka jest karuzela polityków, którzy jak im nie idzie w PiS-ie idą do Platformy. Nie idzie w PO idą do PSL-u. Czy to są ludzie, którzy cokolwiek zaryzykują, żeby coś na serio zmienić? – pyta retorycznie Krzysztof Bosak.

Na początku lipca wolnościowcy i narodowcy zaprezentowali główne założenia programu „Polska na nowo", który stanowić ma odpowiedź na propozycje rządowe. „Według polityków Konfederacji odpowiada on na potrzebę naprawy Polski po roku bezprawnego lockdownu i jest skuteczną, merytoryczną odpowiedzią na Polski Ład PiS-u" – czytamy na stronie partii. Tuż po konwencji przedstawiciele ugrupowania wyruszyli w trasę po Polsce w ramach „Wakacji z Konfederacją", podczas której rozwijają poszczególne punkty programowe. Bosak: Ich modus operandi to zakwalifikować się do Sejmu Podczas spotkania w Augustowie poseł Krzysztof Bosak komentował także bieżące wydarzenia polityczne. Wiceprezes Ruchu Narodowego ocenił, że wielu parlamentarzystów obozu rządzącego nie wierzy w swoje siły. – Żadna bardziej złożona rzecz im nie wyszła. Jak z nimi porozmawiacie, jeżeli macie jakiś kontakt, jeżeli robią jakieś spotkania po których można podejść i porozmawiać, i jak zadacie pytania, dlaczego nie zrobicie, czegoś bardziej złożonego, dlaczego nie zrobicie, czegoś, co rzeczywiście zmieni nasze życie na lepsze, to zobaczycie w ich oczach i głosie poczucie niemocy – powiedział polityk. – Oni nie wierzą w swoje własne siły. Z bardzo różnych powodów. Albo czują się niekompetentni, albo wypaleni, albo nie mają dostępu do prezesa, który o wszystkim decyduje. Albo próbowali i im nie wyszło i teraz zadowalają się tylko tym, żeby jeszcze raz być wybranymi do Sejmu – mówił Bosak. – Problem jest w tym, że media przedstawiają tych, którzy rzeczywiście chcą coś zmienić jako radykałów, jak szurów, foliarzy – powiedział.

