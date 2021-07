Sikorski: Rząd chce zniszczyć największą inwestycję USA w Polsce

Na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

"Lex TVN". O co chodzi?

Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG.

Opozycja uważa, że przepisy wymierzone są wprost w TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE.

Sikorski: Amerykanie tego nie rozumieją

Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej mówił w TVN24, że Amerykanie nie rozumieją, czemu polski rząd, czemu Polska, która zachęcała do inwestycji, która była przez tyle lat w Ameryce ikoną demokracji, teraz nagle bierze się za prywatne media i chce zniszczyć największą amerykańską inwestycję w Polsce i zniszczyć to, co jest w Ameryce oczywistością świętością, czyli wolność słowa".

Według Sikorskiego, w relacjach z supermocarstwem "trzeba zawsze rachować swoje zasoby". – Przez wiele lat boksowaliśmy ponad naszą wagę, bo mieliśmy tę wartość dodaną. (...) Amerykanie widzieli nas jako żywy dowód na ich zwycięstwo w zimnej wojnie i chcieli z nami robić różne rzeczy – ocenił.

– Straciliśmy tę aurę, jeśli chodzi o rządy prawa. Jesteśmy na cenzurowanym tak w Waszyngtonie, jak i w Brukseli. (...) Teraz boksujemy poniżej wagi – przekonywał były szef MSZ, dodając, że "reputację buduje się latami, mozolnie, stracić ją można w parę lat, to ma swoje konsekwencje".

