"Poważne wątpliwości". Episkopat odpowiada na krytykę ze strony komisji ds. pedofilii

W obszernym, liczącym ponad 250 stron dokumencie znalazły się wyniki analiz akt postępowań oraz rekomendacje dla organów państwa i innych podmiotów.

Komisja przebadała 349 spraw. Zostało w nich poszkodowanych 188 dziewczynek i 173 chłopców, w niektórych przypadkach zabrakło informacji o płci dziecka. Najmłodsza ofiara miała rok, a w 22 przypadkach były nimi dzieci do 3 roku życia.

W 100 przypadkach osoba podejrzaną o popełnienie przestępstwa była osoba duchowna. Stanowi to ok. 30 proc. wszystkich przypadków.

Ciężka współpraca z hierarchami

Autorzy raportu zawarli w nim ocenę współpracy z hierarchami Kościoła w Polsce. Nie jest ona dobra.

"Ciągle istnieje duża różnica między Polską i innymi krajami zachodnimi, jeśli chodzi o współpracę władz kościelnych z różnego rodzaju komisjami państwowymi ds. pedofilii. W takich krajach jak Australia czy Stany Zjednoczone, liderzy kościelni wiele lat temu zrozumieli, że walka z pedofilią i współpraca z władzami państwowymi w tym obszarze to kwestia elementarnej wiarygodności ich instytucji" – napisano w dokumencie.

W jego dalszej części członkowie komisji wyrażają nadzieję, że wszystkie badane przez nich instytucje ("także Kościoły i związki wyznaniowe") będą współpracować w zakresie wyjaśniania przypadków przestępstw seksualnych wobec nieletnich.

Episkopat odpowiada

Biskupi odnieśli się do krytyki autorów raportu za pośrednictwem kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Ks. Piotr Studnicki w rozmowie z Radiem Zet poinformował o "poważnych wątpliwościach" co do uprawnień komisji.

– Polski Episkopat ma poważne wątpliwości w sprawie kompetencji i uprawnień Państwowej Komisji ds. Pedofilii – stwierdził kapłan.

Wątpliwości te dotyczą dostępu do akt kościelnych. Komisja nie ma uprawnień do wglądu do nich, ponieważ nie jest organem śledczym.

Ks. Studnicki zapewnia, że Kościół chce współpracować w wyjaśnianiu przypadków przestępstw księży, ale potrzeba do tego jest nowelizacja przepisów, która rozszerzy kompetencje Komisji.

