"Lex TVN" w sierpniu? Suski: Możliwe, choć trudne

We wtorek zbiera się sejmowa komisja kultury i środków przekazu, która ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina tuż przed posiedzeniem sejmowej komisji kultury i środków przekazu zgłosi poprawki, które mają zablokować "Lex TVN".

Nowela, określana potocznie jako „Lex TVN” miała być procedowana na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Ryszard Terlecki poinformował jednak, że na 35 posiedzeniu Sejmu projekt nie zostanie rozpatrzony.

– Na tym posiedzeniu już nie zdążymy. Raczej 11 sierpnia. A wcześniej oczywiście odbędzie się komisja – powiedział Terlecki podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. – TVN to jest drobiazg w tym wszystkim – zaznaczył.

"Jakoś to wytrzymam"

O kwestię terminu rozpatrzenia przez Sejm „Lex TVN” oraz ewentualnych działań jakie mogą być podjęte przez amerykańskich właścicieli stacji oraz rząd w Waszyngtonie, był we wtorek pytany Marek Suski.

– Może mi zabronią kontaktować się z moją chrzestną, która mieszka od wielu lat w Chicago. To będzie bolesne, ale jakoś to wytrzymam – stwierdził polityk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Dopytywany, czy są szanse na przyjęcie tej ustawy w sierpniu, odparł, że „jest to możliwe, choć trudne”. – Dlatego że w sierpniu nie ma, poza jednodniowym posiedzeniem, innych posiedzeń, więc to by wymagało drugiego i trzeciego czytania na jednym posiedzeniu. Jeśli będą zgłoszone poprawki, trzeba by zwołać komisję w trakcie posiedzenia i dać sprawozdanie z tymi poprawkami. Chyba że będzie wniosek o nieodsyłanie do komisji i głosowanie poprawek na sali, czyli jest to wykonalne, zgodne z regulaminem – oznajmił Marek Suski.

– Liczę, że ustawa zostanie przyjęta w kształcie proponowanym bądź z poprawkami, ale zostanie przyjęta – dodał.

Suski przypomina sprawę Tv Trwam

Podczas posiedzenie komisji kultury Suski przypomniał sytuację, kiedy za rządów PO-PSL koncesji nie otrzymała telewizja Trwam.

– Od kiedy jest nowy skład KRRiT, odnoszę wrażenie, że KRRiT dba właśnie o pluralizm, o to żeby była wolność w mediach, a co do zaprzestania właśnie dbałości, to ja sobie przypominam w poprzednim okresie, kiedy KRRiT była zdominowana przez koalicję PO-PSL, to tam doszło do skandalicznej sprawy nieprzyznania koncesji telewizji Trwam, niewpuszczenia jej na multipleks, nawet zakładano fałszywe firmy, które składały wnioski i im przyznawano miejsce na multipleksie. To było łamanie zasad wolności równego dostępu do właśnie opinii publicznej pewnego segmentu naszego życia, a przypomnę, że w Polsce wciąż jeszcze mimo chęci i życzeń skrajnej lewicy, większość Polaków jest katolikami – mówił Marek Suski.

