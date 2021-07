Segregacja sanitarna. Stanowcze słowa posła: Nie mamy do tego prawa

Poseł Solidarnej Polski w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem z "Rzeczpospolitej" zapytany został o pomysł, aby wprowadzić w Polsce ograniczenia dla osób które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19. Na taki krok zdecydowała się w ostatnim czasie Francja, która przyjęła ustawę, w myśl której aby móc wejść np. do restauracji trzeba okazać tzw. paszport covidowy. Gorącym orędownikiem takiego rozwiązania jest wicepremier Jarosław Gowin.

"Segregacja sanitarna jest dyskryminacją"

Janusz Kowalski jest zdania przeciwnego. – Prawa i wolności obywatelskie przynależą wszystkim Polakom, zaszczepionym i niezaszczepionym, i nie możemy ich ustawowo odbierać – oświadczył parlamentarzysta. W jego ocenie, wariant francuski nie jest w naszym kraju możliwy do realizacji, gdyż wiązałoby się to z potężnym sprzeciwem społecznym.

– Nie mamy prawa do tego, żeby odbierać konstytucyjne prawa i wolności tym Polakom, którzy się nie zaszczepili – podkreślił Kowalski i dodał: "Ja ich zachęcam do szczepień, ale nie wolno im odbierać praw i wolności, bo to jest dyskryminacja; segregacja sanitarna jest dyskryminacją. Na to nie ma zgody".

Przy okazji zachęty do szczepień poseł przyznał, że sam przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19.

W rozmowie wyraził przekonanie, że przeciwko segregacji sanitarnej opowie się większość "przyjaciół z PiS". Jako przykład wskazał tu ministra edukacji i nauki. Jak podkreślił Przemysław Czarnek, "jasno powiedział, że jest przeciwnikiem przymusowych szczepień wśród nauczycieli, a więc jest przeciwnikiem segregacji sanitarnej, ponieważ człowiek wolności, człowiek, który miłuje wolność, który szanuje prawa i wolności obywatelskie jest przeciwko segregacji i dyskryminacji".

