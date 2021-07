Berkowicz: Nie jesteśmy przeciwko szczepieniom, tylko przeciwko przymusowi szczepień na COVID-19

Poseł Janusz Korwin-Mikke zwrócił uwagę, że według danych GUS-u na COVID nie umarł w Polsce nikt poniżej 33 roku życia.

– Dzieci przechodzą to bezobjawowo bądź prawie bezobjawowo. Istnieją silne podejrzenia, że 80, 90 proc. dzieci już zetknęło się z COVID-19 i ma przeciwciała – powiedział prezes partii KORWiN. W jego ocenie nie ma żadnego powodu, żeby szczepić tą szczepionką dzieci.

Sławomir Czech z Konfederacji Korony Polskiej mówił z kolei o kwestii szczepień żołnierzy.

twitter

Berkowicz: Nie róbmy z ludzi wariatów

Poseł Konrad Berkowicz zwrócił uwagę, że Konfederacja nie jest przeciwko szczepieniom, tylko przeciwko obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19.

– Żeby była jasność. My jesteśmy przeciwko przymusowi szczepień. To czy się zaszczepić, czy nie, każdy ma mieć prawo samemu zdecydować. […] Zasadniczo politycy nie są od tego, żeby mówić ludziom, jakie specyfiki powinni stosować. Od tego ludzie mają indywidualnych lekarzy, żeby im doradzili w ich decyzji. Niestety politycy chcą to narzucić Polakom – mówił Konrad Berkowicz.

Parlamentarzysta przytoczył nowe badania magazynu „Nature” według, których zaledwie 9 proc. ludzi na świecie ma predyspozycje do ewentualnego cięższego przejścia tej choroby.

– Każdy powinien sam zdecydować, jak wolałby nabyć odporność. Zwracam tylko uwagę, że na początku tego roku zrobiono badania wśród nauczycieli miasta Kraków. Okazało się, że połowa nauczycieli bezobjawowo przeszła COVID, nie wiedząc o tym. Badania wykazały przeciwciała. […] Teraz szacuje się, że 80 proc. naturalnie nabyło już odporność. Naprawdę, nie róbmy z ludzi wariatów – apelował poseł Konfederacji.

Czytaj też:

Wiącek: Szczepienie nie może być przesłanką wyłączną zróżnicowana sytuacji prawnej obywateliCzytaj też:

Segregacja sanitarna. Stanowcze słowa posła: Nie mamy do tego prawaCzytaj też:

Braun: Polacy mają prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej