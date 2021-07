Spięcie w Zjednoczonej Prawicy. "Proponujecie dyskryminujące i radykalne rozwiązania"

Do sporu między politykami doszło na tle kwestii przymusu szczepień. Janusz Kowalski od dawna sprzeciwia się tego typu planom, podkreślając, że nie można przymuszać obywateli do szczepień, gdyż gwałci to ich prawa obywatelskie i jest to niezgodne z ustawą zasadniczą.

– Nie mamy prawa do tego, żeby odbierać konstytucyjne prawa i wolności tym Polakom, którzy się nie zaszczepili (...). Segregacja sanitarna jest dyskryminacją – mówił Kowalski w niedawnym wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej".

Wypowiedź posła skomentował jego kolega ze Zjednoczonej Prawicy Jan Strzeżek z Porozumienia. Polityk nie krył swojego krytycznego nastawienia do postawy posła Solidarnej Polski.

"Ciężko się to czyta... Zmarły setki tysięcy osób - z chorobą zetknęła się większość społeczeństwa, od 1,5 roku żyjemy inaczej, COVID zmienił nasze życie. Nie ma innej drogi powrotu do normalności niż szczepienia" – napisał Strzeżek.

Jego komentarz nie pozostał jednak bez odpowiedzi. "TAK dla szczepień, NIE dla segregacji sanitarnej i odebrania milionom obywateli praw i wolności obywatelskich Jako Porozumienie proponujecie razem z postkomunistami z Lewicy dyskryminujące i antyobywatelskie radykalne rozwiązania, które są sprzeczne z Konstytucją" – napisał Kowalski.

Badania potwierdziły 106 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło siedem osób z COVID-19 – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku pandemii potwierdzono ponad 2 mln 882 tys. przypadków, a ponad 75,2 tys. chorych zmarło.

Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: małopolskiego (20), dolnośląskiego (11), mazowieckiego (11); śląskiego (11), łódzkiego (6), warmińsko-mazurskiego (6), opolskiego (5); lubelskiego (4), lubuskiego (4), podkarpackiego (4), podlaskiego (4), pomorskiego (4), świętokrzyskiego (4), zachodniopomorskiego (4), wielkopolskiego (3) i kujawsko-pomorskiego (1). Cztery zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort podał, że z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło sześć osób.

Łącznie od marca ub. r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 882 327 przypadków. Zmarło 75 249 chorych z COVID-19.

