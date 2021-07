Winnicki: Idziemy ku modelowi, gdzie ideałem chrześcijanina jest "poczciwa pierdoła"

Zdaniem posła, który wziął udział w debacie z Antonim Macierewiczem z Prawa i Sprawiedliwości, kryzys w Kościele w Polsce jest w bardzo wielu punktach podobny do tego, jakiego doświadczyli wierni i hierarchowie w Europie Zachodniej.

Kryzys w Kościele

– Kościół w Europie Zachodniej się samozlikwidował – stwierdził Winnicki. Polityk wskazał także, że powodem słabości Kościoła nie są jedynie ataki z zewnątrz.

– To nie jest tylko kwestia ataku sił lewicowych czy liberalnych. Kościół na Zachodzie jest przesiąknięty tymi ideami lewicowymi i na tym polega od półwiecza problem, problem z interpretacją II Soboru Watykańskiego, o czym bardzo dużo mówił papież Benedykt XVI. Kościół podlega samolikwidacji poprzez hasło "aggiornamento" - dostosowania wszystkiego do współczesnej kultury, która niestety też ma się nie najlepiej – stwierdził poseł.

Dalej jeden z liderów Konfederacji przeszedł do problemów Kościoła w Polsce. Podkreślił brak reakcji hierarchów na oznaki kryzysu, jakie docierały do Polski już kilkadziesiąt lat temu.

– To co zarzucam Kościołowi w Polsce, to to, że (...) nie widzę zbyt wielkiej refleksji w Kościele w Polsce. Mam wrażenie, że Kościół polski powtarza, z wyjątkami, tę samą drogę [Kościoła w Europie Zachodniej - przyp. red.] – ocenił polityk.

Pesymistyczne prognozy

Poseł podzielił się także swoimi przewidywaniami odnoście przyszłości Kościoła w Polsce.

– To, że za parę lat będziemy mieli taką sytuację, jak we Włoszech, gdzie praktykujących katolików będzie ok. 20 proc., to jest jasne. Wszystkie statystyki tak pokazują. Pytanie, jaka to będzie mniejszość: czy silna, czy prawowierna i ortodoksyjna czy będzie to mniejszość, której ideałem katolika jest "poczciwa pierdoła" – stwierdził Winnicki.

– Idziemy ku modelowi, że ideałem chrześcijanina jest "poczciwa pierdoła", a nie człowiek realnie reprezentujący wewnętrzną siłę i zewnętrznie upominający się o wartości – dodał.

