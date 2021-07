"To jest barbarzyństwo polityczne". Kwaśniewski atakuje PiS

Aleksander Kwaśniewski komentował w TVN24 projekt nowelizacji ustawy medialnej, nazwanej przez media "lex TVN".

Przypomnijmy, ze zapisy nowelizacji mówią, że w Polsce swój sygnał mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany w ustawie wywołują ogromne polityczne emocje. Opozycja przekonuje, że mają one doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną.

We wtorek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt ustawy, jednocześnie odrzucając wnioski posłów opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tym samym "lex TVN" trafi pod obrady Sejmu.

Kwaśniewski: Atak na wolne media

Zdaniem byłego prezydenta działania PiS to atak na wolne media, a wtorkowa decyzja Komisja Kultury i Środków Przekazu jest przykładem "politycznego barbarzyństwa".

– Natomiast tutaj po raz pierwszy mamy do czynienia w relacjach ze strategicznym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, że chce im się po prostu metodą najbrutalniejszą z możliwych zabrać ich największą inwestycję, czyli TVN, które jest dzisiaj w rękach Discovery, a wkrótce ma być jeszcze większego koncernu – stwierdził były polityk.

– Poza tym wie pan, dzisiaj na tej komisji, nawet Biuro Legislacyjne Sejmu mówiło, że barbarzyństwo tego wszystkiego polega na tym, że na przykład dopasowanie się do nowego stanu prawnego, czyli zmiana tych relacji własnościowych ma się odbyć w przeciągu 6 miesięcy – dodał.

PiS postawił na Trumpa

Kwaśniewski ocenił także, że dotychczasowa polityka rządu wobec USA była błędem. Politycy PiS nie wzięli pod uwagę, że Donald Trump może przegrać wybory. Efektem jest ochłodzenie relacji z administracją Joe Bidena.

– Ochłodzenie relacji z Amerykanami jest ewidentne. Ono oczywiście wynika z tego, że PiS postawił jednoznacznie i bezwarunkowo na Donalda Trumpa w przekonaniu, że oto znalazł ideowego pobratymca po drugiej stronie oceanu, który będzie rządził przez dwie kadencje – ocenił były prezydent.

– Nagle się okazało, że dostojny i dystyngowany starszy pan Joe Biden wygrał te wybory z ogromną przewagą kilku milionów głosów i Ameryka wróciła. America is back. Jest znowu liderem w NATO, buduje dobre relacje z Unią Europejską no i to wyraźnie naszym liderom nie pasuje – dodał Kwaśniewski.

